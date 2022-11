Monreal acusa embestida; a fin de año decidirá si sigue en Morena

Ante lo que llamó una embestida al interior de Morena contra él, el senador Ricardo Monreal dijo que en diciembre decidirá si se mantendrá en dicho partido e insistió en que se le debe retirar el fuero constitucional a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por violar la ley al intervenir sus conversaciones.

“Vamos a ver, vamos a esperar diciembre. Diciembre y sus posadas, porque diciembre me gustó pa’ que te vayas, que sea tu cruel adiós, mi Navidad'”, contestó Monreal con frases de “Amarga Navidad”, canción de José Alfredo Jiménez.

En conferencia de prensa y acompañado por 13 de los 60 senadores de su bancada, Monreal dijo que cada vez se agota más el espacio para alcanzar su límite y permanecer en Morena, por lo que en diciembre decidirá.

Al hablar sobre la exigencia que hizo ayer por la noche para que le retiren el fuero constitucional a la gobernadora de Campeche, el senador explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) es quien debe solicitarlo a la Cámara de Diputados, quien tiene la facultad de iniciar este procedimiento, además, confió que con la denuncia que presentó contra su compañera de partido es suficiente para retirarle la protección constitucional.

“Con la denuncia penal presentada, donde yo creo que hay los elementos del delito para poder ejercer acción penal y que la FGR no lo puede hacer, porque la protege el fuero de gobernadora, pero sí puede la FGR solicitar a la Cámara que le quite el fuero para someterla al proceso ordinario. Yo voy a insistir. Estoy esperando prudentemente que la FGR termine con las pruebas y peritajes, donde demuestro que hubo violación a la ley, pero que el Ministerio Público tiene que determinar y después plantearlo a la Cámara de Diputados”, dijo el legislador, quien demandó a la morenista por intervenir sus conversaciones.

Monreal aseguró que la guerra al interior de Morena comenzó a partir de la sucesión adelantada para la candidatura presidencial del país y que ahorita es contra él, pero después puede ser contra el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues sin reglas claras ni piso parejo para la contienda, la pelea por el Poder Ejecutivo será la ley de la selva.

“Ya tiene rato (la guerra al interior de Morena). Ahora se ha acrecentado y se ha acentuado. Le dije es un camino sin retorno, quienes diseñaron esta estrategia con asesores extranjeros no saben la conclusión y la conclusión normalmente cuando hay divisiones y purgas, es que el movimiento se disuelva y no se logré la ratificación del triunfo electoral, pero allá ellos, son lo que han iniciado esta guerra y no me voy a dejar y es partir de la sucesión adelantada”, mencionó.

Comentó que hay una embestida contra él, por lo que no se quedará callado y aseguró que le ganará la candidatura presidencial tanto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como a los preferidos del poder, en alusión al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“Le voy a ganar a la jefa del gobierno y a los preferidos del poder, porque soy un hombre limpio, porque soy un hombre con autoridad moral y porque tengo capacidad para orientar y dirigir a este país hacia una etapa de reconciliación, de menos rencor y confrontación. Sé cómo conducir al país hacia niveles de desarrollo social y económico”, dijo.

