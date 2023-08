Moody’s rebaja la calificación de bancos estadounidenses y advierte de posibles recortes a otros

Moody’s recortó la calificación crediticia de varios bancos estadounidenses pequeños y medianos y dijo que podría rebajar la de algunas de las mayores entidades del país norteamericano, advirtiendo de que la solidez crediticia del sector se verá probablemente puesta a prueba por los riesgos de financiación y la menor rentabilidad.

Moody’s recortó la calificación de 10 bancos en un escalón y puso a seis gigantes bancarios, entre ellos Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street y Truist Financial en revisión para posibles rebajas.

“Los resultados del segundo trimestre de muchos bancos mostraron crecientes presiones sobre la rentabilidad que reducirán su capacidad de generar capital interno”, dijo Moody’s en una nota.

“Esto ocurre cuando una leve recesión en Estados Unidos está en el horizonte para principios de 2024 y la calidad de los activos parece que va a disminuir, con riesgos particulares en las carteras de bienes raíces comerciales (CRE) de algunos bancos”.

Moody’s dijo que las elevadas exposiciones CRE son un riesgo clave debido a los altos tipos de interés, la disminución de la demanda de oficinas como resultado del trabajo a distancia y una reducción en la disponibilidad de crédito CRE.

La agencia también cambió a negativa la perspectiva de once grandes bancos, entre ellos Capital One, Citizens Financial y Fifth Third Bancorp.

La quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank a principios de este año desencadenó una crisis de confianza en el sector bancario estadounidense, que provocó una retirada masiva de depósitos en un gran número de bancos regionales, a pesar de que las autoridades lanzaron medidas de emergencia para apuntalar la confianza.

Aun así, Moody’s advirtió que los bancos con importantes pérdidas no realizadas que no se reflejan en sus ratios de capital regulatorio son vulnerables a una pérdida de confianza en el actual entorno de tipos altos.

El contundente informe llega en un contexto de endurecimiento de las condiciones monetarias, después de que el ritmo más rápido de subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en décadas frenara la demanda y el endeudamiento.

La subida de los tipos también ha agravado el espectro de la recesión y ha presionado a sectores como el inmobiliario para que se adapten a las realidades posteriores a la pandemia.

Los datos de la encuesta de la Reserva Federal publicados la semana pasada mostraban que los bancos estadounidenses informaron de un endurecimiento de las normas de crédito y de una menor demanda de préstamos tanto por parte de las empresas como de los consumidores durante el segundo trimestre.

Según analistas de Morgan Stanley, es probable que la demanda de préstamos siga debilitándose y que el ritmo de cambio se ralentice aún más.

Fitch, su agencia de calificación homóloga, rebajó un escalón la calificación de Estados Unidos, hasta AA+, debido al deterioro fiscal en los próximos tres años y a las repetidas negociaciones a la baja sobre el techo de la deuda.

Entre los bancos rebajados por Moody’s figuran M&T Bank , Pinnacle Financial Partners , Prosperity Bank y BOK Financial Corp.

