Morena arrancará el próximo domingo organización para las elecciones de 2023

El presidente de Morena, Mario Delgado, adelantó que el próximo domingo 12 de junio comenzará la organización para las elecciones de 2023, cuando se renueven las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila. Ambas actualmente administradas por el PRI.

“Vamos a iniciar ya el próximo domingo. Convoco a todos los simpatizantes de nuestro movimiento, a que el próximo domingo 12 de junio arranquemos ya las tareas de organización rumbo al 2024”, dijo el morenista.

En conferencia donde mencionó que habían ganado cinco de seis gubernaturas, señaló que arrancarán en Toluca, Estado de México, porque la intención es eliminar al PRI.

“Vamos a arrancar el próximo domingo en Toluca, en el Estado de México; porque es la cita electoral que tenemos más próxima junto con Coahuila, dos elecciones que no terminarán por borrar al PRI, pero la convocatoria es ya para todo el movimiento, que no perdamos la inercia, que no perdamos el paso, que no perdamos la unidad, la movilización que hemos logrado y arranquemos ya la organización rumbo al 2024. declaró.

