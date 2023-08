Morena concluye: Secretaría de Bienestar no intervino en proceso entre ‘corcholatas’

Tras una investigación propia, Morena descartó que haya habido apoyo de la Secretaría de Bienestar a favor de la campaña de Claudia Sheinbaum para la ganar la candidatura presidencial, pues aseguró que no hay pruebas que sustenten alguna intervención de dicha dependencia en el proceso interno.

“(Marcelo Ebrard) entregó documentación, que ha sido analizada por el Comité Ejecutivo Nacional y en algunos casos se trata de expresiones aisladas, que en ningún momento hablan de una acción concertada o de una iniciativa general ni mucho menos institucional para favorecer a algún aspirante. (…) Están concluidas las investigaciones y podemos decir que esos señalamientos no afectan el proceso”, afirmó el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo.

En conferencia, el morenista explicó que los documentos que entregó Marcelo Ebrard no sustentan que la Secretaría, a cargo de Ariadna Montiel, haya entregado propaganda a favor de Claudia Sheinbaum como el excanciller lo denunció; además, Durazo comentó que en estas “pruebas” sólo aparece personas que se identifican con una dependencia, pero, dijo, eso no prueba que pertenezcan a ésta.

“(Es) personal identificado con alguna dependencia, que hubiese estado entregando propaganda a favor de un aspirante; sin embargo, no podemos hablar de ningún caso de una acción generalizada ni a favor ni contra de nadie. (…) No tenemos documentado eso (intervención del personas de la Secretaria de Bienestar), porque la identidad de algunos participantes no necesariamente prueba la pertenencia a alguna dependencia”, dijo.

No te pierdas: Sheinbaum afianza su ventaja para ser la candidata a la presidencia por Morena

Además, el también gobernador de Sonora enfatizó que la información que le entregaron no descalifica en ningún sentido el proceso que realiza Morena para elegir a su candidato presidencial.

En esta conferencia, el presidente de Morena, Mario Delgado, presentó la boleta que se utilizará en las encuestas a realizarse esta semana para elegir al aspirante mejor posicionado para la candidatura presidencial, la cual será redonda.

“Siguiendo la recomendación de los expertos que fuera redonda. ¿Por qué redonda? Porque al entregárselo al ciudadano, no hay ningún tipo de sesgo”, explicó Mario Delgado.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado