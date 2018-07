Morena impugnará ante tribunales por multa, dice AMLO

Esta tarde el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que impugnará ante tribunales por la multa que el INE ha establecido a Morena por más de 197 millones de pesos.

“Es una venganza, no nos ven con buenos ojos. A los consejeros del INE los nombraron el PRI, el PAN y el PRD. Están actuando de manera facciosa, de mala fe”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió el pasado 18 de julio multar con más de 197 millones de pesos (mdp) a Morena por las irregularidades en las que estuvo involucrado el fideicomiso “Por los demás”, destinado a los damnificados del temblor de septiembre de 2017.

“Tienen todo el derecho, pero tenemos derecho de réplica, no es autoritarismo. Que no se ofendan, qué piensan, que me voy a quedar con ujn golpe, con una calumnia. vamos a aclarar todo, de manera respetuosa”, señaló.

Los consejeros electorales determinaron por mayoría, con el voto en contra del consejero José Roberto Ruiz, imponer a Morena la sanción por la constitución del fideicomiso para allegarse de recursos como un mecanismo de financiamiento alterno a las reglas establecidas respecto al financiamiento privado en la ley.

Al fideicomiso ingresaron 78.8 mdp a través de depósitos en efectivo (44 mdp), cheques de caja (14.7 mdp), transferencias bancarias y SPEI (19.7 mdp), mientras que egresaron a través de cheques de caja 64.4 mdp, principalmente a miembros del partido, los cuales fueron cobrados en efectivo.

La sanción impuesta asciende a 250% del monto involucrado, al haberse configurado la omisión en el reporte de ingresos, el rebase del límite de aportaciones en efectivo, recibir recursos de personas desconocidas y de ente prohibido.