Así fue como Motorola le robó el primer lugar de ventas a Samsung en México

En los primeros 6 meses del año Morola es la compañía que más smartphones ha vendido en México, desbancando a Samsung al segundo lugar después de años de ser el líder en el mercado; para su director general, Flavio Oliveira, la clave para lograr el primer lugar es una combinación de constancia, respeto al consumidor, además de modelos con buenas prestaciones, que permita a la gente acceder a la tecnología y esta no sea prohibitiva.

Para el directivo, el mercado mexicano es uno de los más dinámicos y una gran escuela para cualquiera en el sector, en el cual los jugadores en los últimos años han cambiado y solo algunos se mantienen; mientras que las personas también han evolucionado y están dispuestos a gastar más a la hora de comprar un teléfono inteligente.

“Hemos tenido otros trimestres por IDC que hemos liderado a Samsung el año pasado, si miras el año completo vendimos más que Samsung el año pasado también y ahora llevamos dos trimestres en el liderazgo. Creo que es un poco de respeto al consumidor, conocer al consumidor, entender bien los canales, porque México es un país bastante complejo, tienen grandes cadenas, grandes operadores, cómo juegas en portafolio entre un portafolio de cadenas, un portafolio de operadores, cómo facilitas la comunicación al consumidor”, asegura.

De hecho, datos de The CIU coinciden con Oliveira, ya que según la consultora entre enero a marzo de 2021 Motorola fue la marca más vendida en el país, con el 21.5% de los dispositivos comercializados, impulsada por la gama media, su variedad de modelos y el reconocimiento de la marca; mientras que Samsung se colocó en la segunda posición en ventas, con el 19.5%; seguido por Xiaomi con el 12.2%, Apple con el 12% y Huawei con el 8.9%.

Mientras que, en el segundo trimestre del año, es decir, entre abril y junio pasado, la consultora confirmó a Forbes que Motorola siguió encabezando el top de los smartphones más vendidos en el territorio nacional; sin embargo, Samsung aun es el jugador con mayor participación, con el 34.5, mientras que Motorola posee el 21.8%.

Flavio Oliveira afirma que, si bien ya saltaron al segundo lugar y siguen creciendo, reta mucho a su equipo para superar a la surcoreana en el número de dispositivo en el país, ya que “la verdad es lo que buscamos”, por lo que su apuesta ahora es la familia Edge, buscar amplificar su público hacia arriba y en el segmento premium.

“La propuesta de valor que tenemos hoy es muy clara hacia los consumidores, creo que ayuda mucho también a retener a ese consumidor, es un trabajo de largo plazo, llevamos ya cuatro años con una buena presencia de mercado, con participaciones de mercado ya peleando por liderazgo y creo que el consumidor maduro entiende bien cuando tienen una marca que viene con propuestas de valor y que no te va a lanzar un producto 20,000 pesos y en seis meses se va a vender a 10,000 pesos, está muy clara el papel que juega cada una de las familias de productos de dentro de Motorola”.

Y es que, precisa, su manifiesto ha sido siempre democratizar la tecnología, por ejemplo, con el edge 20 lite, que es un producto de alrededor de 9,000 pesos, que viene a complementar su gama alta, donde también están sus modelos edge 20 pro y edge 20, aunque no quieren ser una marca prohibitiva, ni ofrecer cosas que el consumidor no utilice.

Oliveira considera que hay que ser cuidadoso en ese tema, porque tampoco cree innecesario traer un producto de 30,000 pesos para arriba, sino es algo totalmente disruptivo o no justifica su usabilidad.

“Sí estamos queriendo traer una gama premium, pero no prohibitiva, respetamos mucho al consumidor, más allá de los 18,000 o 20,000 no hay ninguna tecnología hoy que me haga gastar eso”, precisa el director general de Motorola,

Y es que, opina, en la actualidad el consumidor es mucho más consciente para hacer sus gastos, se dio cuenta que incrementos exponenciales en nuevas generaciones sin justificarse, no tienen caso, por lo que están tratando de entrar con una propuesta de valor mucho más justa, aunque cada vez estén dispuestos a gastar más.

El directivo expuso que el ticket por medio en México ha subido, ya que hace 3 años rondaba 2,800 pesos y hoy va más de 4,500 pesos entonces; por lo que al hacer una inversión más fuerte, la hacen a largo plazo, ya que el periodo de recambió paso 16-17 meses de un teléfono, a alrededor de 23-24 meses.

“Uno no va a tener la necesidad de usar la última cámara más potente, el último procesador y la pantalla de tasas de refresco más avanzada, eso es un poco aspiracional, pero sin mucha usabilidad, entonces creo que hay que cuidar también para que la tecnología no sobrepase las necesidades de la gente”, reafirma.

Ya que para Oliveira la clave del éxito de Motorola en el país es su disciplina como marca, mantener esa a paranoia de conocer al consumidor, traer productos que realmente atienda las necesidades de ellos,

“El escenario es interesante, si ves quién era nuestra competencia hace tres años y quién es nuestra competencia ahora, es totalmente diferente, aparte de dos jugadores, todos los otros se cambiaron, de alguna manera nos favorece también eso, porque venimos construyendo una base desde hace tiempo que los que llegaron ahora no tienen”.

