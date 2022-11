Muere el actor Héctor Bonilla; este es el epitafio que dejó

El actor Héctor Bonilla falleció este viernes a la edad de 83 años, informó la Secretaría de Cultura.

Bonilla, quien reveló en 2019 que padecía cáncer de riñón, participó en una infinidad de películas, obras de teatro y programas de televisión.

Uno de los filmes por los que es recordado es Rojo amanecer, la cual trata sobre la matanza de Tlatelolco de 1968. Por esta actuación, Bonilla ganó en 1991 el segundo de los dos Premios Ariel que recibió.

Por sus 55 años de carrera artística, en la cual también fue director y productor, Héctor Bonilla recibió en 2019 un Ariel de Oro, galardón honorífico de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Desde Instagram, Fernando Bonilla, hijo del actor fallecido, detalló que su padre murió este viernes despues de cuatro años de lucha contra el cáncer, en su casa, en paz y rodeado de su círculo más íntimo.

“Sepan que, a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente, que predicó siempre con el ejemplo y sembró amor y alegría por cada camino que recorrió”, publicó Fernando Bonilla.

Además, compartió el epitafio que su padre escribió para sí mismo desde hace años:

Se acabó la función,

No estén chingando.

El que me vio, me vio.

No queda nada.