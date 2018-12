Muere el expresidente estadounidense George H.W. Bush a los 94 años

Notimex.- El expresidente George Herbert Walker Bush, quien gobernó Estados Unidos durante el fin de la Guerra Fría y encabezó la Guerra del Golfo Pérsico contra Sadam Hussein, murió la noche de este viernes a los 94 años.

“Jeb, Neil, Marvin, Doro y yo nos sentimos tristes al anunciar que después de 94 años extraordinarios, nuestro querido padre murió”, informó el también expresidente George W. Bush.

“George H.W. Bush era un hombre del más alto carácter y el mejor padre que un hijo o una hija puede pedir. Toda la familia de Bush está profundamente agradecida por la vida y el amor, por la compasión de aquellos que se han preocupado y orado por papá, y por las condolencias de nuestros amigos y conciudadanos”, agregó.

Statement by President George W. Bush on the death of his father, President George H.W. Bush https://t.co/wDD0vnlN8U pic.twitter.com/t7UsDYSKY8

— George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) December 1, 2018