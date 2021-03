El IMCO estima que si 8.2 millones de mujeres fueran integradas al sector formal de la economía cada año, el PIB de México crecería 15% y ahora, la pandemia de Covid-19 ha visibilizado el reto de equilibrar su desarrollo en el ámbito profesional y personal.

“El PIB de México crecería para 2030 un 15% más en comparación de 2020 si cada año lográramos sumar a 8.2 millones de mujeres, esto implica que tuviéramos una tasa de participación económica como la de la OCDE y no una tan baja como la que tenemos hoy en día”, explicó Fátima Masse, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en conferencia de prensa.

Durante la pandemia de Covid-19, los empleos femeninos fueron los más golpeados al desarrollarse en la informalidad y 53% de ellos en el sector de servicios; ante esto, la experta subrayó que es necesario que las niñas y jóvenes incursionen en carreras de Ciencias, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

“En la prueba de PISA tu ves que a las niñas les va mucho mejor que a los niños y después esto empieza a cambiar y pareciera que se convencen que no son buenas para los números y eso es un reto; hay un tema de vinculación en el tema a la hora de que salen los egresados y entran a trabajar y ahí es donde perdemos a las mujeres de la ciencia y de las carreras STEM, entonces la oportunidad es cómo conectamos a las egresadas con el sector productivo”, añadió Masse.

De igual forma, reiteró que la pandemia fue una oportunidad para flexibilizar los horarios de trabajo e impulsar prácticas incluyentes para que las mujeres puedan satisfacer sus necesidades profesionales con las personales, de la mano de su familia y parejas.

“La mayoría de las empresas ya están en la conversación; lo primero es hablar de las prácticas de integración vía trabajo remoto, hay que analizar y hacer una autoevaluación de cómo estamos, cómo se ve la brecha salarial y qué necesitan los colaboradores”, señaló.

El IMCO, además, estimó que hasta diciembre de 2020, el 73% de las mujeres recuperaron su empleo, pero en enero aproximadamente 800,000 lo volvieron a perder; lo que dio como saldo que sólo 58% de los empleos de mujeres han sido recuperados.

“Lo que está pasando con la pandemia es que las mujeres no sólo son las que más perdieron el empleo, si no que quedaron con uno más frágil. El 15% de los hogares están encabezados por mujeres, esto en tema económico para estas familias es brutal”, advirtió Masse.

