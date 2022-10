Mundial de Qatar: así fue la estafa millonaria que este joven cometió contra decenas de aficionados

Bernardo Benjamín Revelo Oñate estafó a más de 40 aficionados mexicanos que querían ir Mundial de Qatar 2022. Cometió el fraude ofreciendo falsos paquetes de hospedaje y boletos para los partidos de la Selección Mexicana. Con engaños, este joven de 26 años logró robar a sus víctimas montos desde los 5,000 a más de 200,000 pesos y se habría esfumado ya con 2 millones de pesos, según estimaciones de las personas afectadas.

Bernardo cazó a sus víctimas en redes sociales y una vez que establecía el contacto con los posibles compradores, se enfocaba en crear un ambiente de confianza para que las víctimas no sospecharan. Incluso les compartió su credencial del Instituto Nacional Electoral, sus datos bancarios y un documento en el que refería que había contendido por una regiduría en el municipio de Celaya, Guanajuato.

Durante meses, Bernardo Benjamín fue capturando víctimas que querían asistir al Mundial de Qatar, pero ahora se esfumó con el dinero. Los afectados sospechan que habría salido del país, por lo que empezarán los recursos legales necesarios para que el estafador sea buscado y se congelen sus cuentas bancarias. Pero no solo eso, refiere Jenaro Gómez, una de las víctimas, a Forbes México, también buscan un castigo social para este joven defraudador.

Lee más: Alistan las nóminas preliminares de selecciones para el Mundial de Qatar

‘Creaba un ambiente de confianza‘

El mal trago de Jenaro empezó en mayo pasado, cuando publicó en grupos de Facebook de mexicanos que buscan ir al Mundial de Qatar si alguien estaba dispuesto a compartir hospedaje con él y una amiga suya para minimizar gastos.

“En ese momento los hospedajes que habían arrojado por parte de la página oficial de la FIFA eran demasiado caros y para 4 o más personas. Fue por eso que muchos empezamos a publicar buscando con quien compartir hospedaje”.

“Yo hice una publicación así, Bernardo Benjamín me contactó y me dijo: ‘ya tengo un hospedaje reservado en una villa para 8 personas y estoy buscando 4 personas más ¿No te gustaría entrar? Nos tocaría de tanto dinero y así tratamos de economizar gastos entre todos’. A Jenaro y a su amiga les pareció atractiva la oferta por el precio “razonable y acorde con los precios que manejaba la FIFA”. Entonces aceptaron su propuesta.

“Posteriormente nos compartió sus documentos dizque oficiales para hacerle el depósito del dinero del hospedaje. Nos mandó su INE, su comprobante de domicilio, una hoja donde se veía que se había inscrito para ser regidor político de Celaya y otros documentos supuestamente verídicos para corroborar su identidad”, recuerda Jenaro. Esto les hizo confiar todavía más en su propuesta, aunado a que Bernardo Benjamín se esforzaba en inspirar confianza. Incluso los invitó a visitarlo en su casa de Celaya.

“Después de pagar el hospedaje, nos preguntó si queríamos boletos para los partidos de México, que él tenía 2 que le sobraban y los quería revender. Como los partidos de México la FIFA los vende a través de sorteos donde es muy baja la posibilidad de que salgas sorteado, obviamente todo mundo quiere conseguir boletos. Le dijimos que sí. Aceptamos porque pensamos que estaría mejor que todo fuera con él, tanto el hospedaje como ir a los partidos”.

Más información: Qatar Airways reduce vuelos para dejar espacio a aficionados al Mundial

Para asistir al Mundial de Qatar, el país exige tramitar la Hayya Card, y para obtener ese documento es necesario ingresar los números de ticket ya comprados y las reservaciones de hospedaje. Jenaro y su amiga iniciar el trámite de la tarjeta y al ingresar los datos de los boletos el sistema los validó, algo que les generó más confianza. Sin embargo, más las cosas empezaron a volverse más turbias.

Ante la proximidad de la celebración del Mundial de Qatar, Jenaro fue más insistente con Bernardo Benjamín para que le compartiera los datos de la reservación y continuar así con la obtención de la Hayya Card.

“De pronto ya no nos contestaba los mensajes, nos dejaba plantados en las citas, empezó a surgir mucha desconfianza por parte de nosotros y más que la fecha ya se acercaba”.

Fue en la segunda semana de octubre cuando empezó a destaparse la estafa. Jenaro y su amiga sumaban meses esperando los datos de la reserva. Estaban desesperados porque no tenían la Hayya Card porque les faltaba el hospedaje, cuando se enteran en Facebook: “cuidado con este estafador de nombre Bernardo Benjamín Revelo Oñate, que ha estado estafando vendiendo tanto hospedaje como boletos para partidos de México. Ya son varias las personas a las que este personaje les ha visto la cara”. Ahí supo que ellos ya formaban parte de ese grupo de víctimas.

“Nos metimos en un grupo de WhatsApp. Cuando entramos nosotros ya eran alrededor de 15 personas que se habían puesto en contacto con Mario Urrea, que fue el primero que detonó toda la estafa. Ahora ya somos más de 50 personas las que hemos sido estafadas por este infeliz. Los montos ascienden ya casi a 2 millones de pesos, nos hizo que le hiciéramos transferencias en su mayoría, algunos los vio personalmente para recibir el dinero, a otros los visitó en sus casas, se vieron en plazas comerciales de la Ciudad de México y Querétaro”.

No te pierdas: ¿Vas al Mundial de Qatar? SRE pide a aficionados no llevar este artículo a las tribunas

La FIFA seleccionó por sorteo a las personas que podían adquirir los boletos con ellos, y en México las únicas agencias acreditadaspara vender paquetes para el Mundial de Qatar son Match Hospitality México (Zest Events), Lusso Travel y Mundomex, pero a precios cotizados.

Incluso la propia Federación Mexicana de Futbol y la Procuraduría Federal del Consumidor exhortaron a los aficionados a adquirir sus paquetes solo con las empresas autorizadas para evitar fraudes.

“La recomendación es que se compren los boletos, los alojamientos, por los medios oficiales. Hoy que vamos a tener los ocho estadios en la misma ciudad […] todo va a tener que estar previamente adquirido, si no, no habrá forma ni siquiera de poder ingresar al país”, dijo Yon de Luisa, presidente de la Federación, hace unos meses en conferencia de prensa..

Sin embargo, es común que personas que adquirieron sus vuelos, reservaciones y entradas para la competencia a través de los canales autorizados revendan los paquetes a precios muy cotizados entre familiares, amigos, conocidos y redes sociales. Y fue así como Bernardo dio con sus víctimas que ya se cuentan por decenas y radican en diferentes ciudades de México e incluso de Estados Unidos.

Las víctimas empezaron a hacer público el caso en sus redes sociales y grupos de Facebook como Corazón Azteca Mexicanos al Mundial, y se dieron cuenta que no eran estafas aisladas, sino que Benjamín Revelo Oñate aplicó el mismo fraude con decenas de personas de todo el país e incluso mexicanos en Estados Unidos, quienes ahora buscan una vía legal para no dejar el fraude en la impunidad.

“Cuando esto detonó a muchos los bloqueo del WhatsApp, a nosotros no nos bloqueó, nos dijo que nos iba a pagar, que estaba revisando porque se había equivocado con la reservación, lo cual era mentira porque hasta la fecha no nos ha pagado a nadie. Ya estamos tomando cartas en el asunto, se están levantando denuncias, queremos que la Secretaria de Relaciones Exteriores le cancele el pasaporte, que le congelen sus cuentas bancarias para que no siga estafando a más gente y que rinda cuentas ante la ley”, reclama Jenaro.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado