China responde y busca poner a Apple y otras firmas de EU en ‘lista entidades no confiables’: Global Times

Reuters.- China está dispuesta a colocar a varias compañías estadounidenses en una “lista de entidades no confiables”, en el marco de sus contramedidas contra la decisión de Washington de bloquear los envíos de semiconductores a Huawei Technologies, reportó el diario Global Times el viernes.

Las medidas incluyen la puesta en marcha de investigaciones y la imposición de restricciones a firmas como Apple Inc , Cisco Systems Inc y Qualcomm Inc, así como la suspensión de la compra de aviones de Boeing Co, indicó el reporte, citando una fuente.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

El Global Times está publicado por el Diario del Pueblo, el periódico oficial del gobernante Partido Comunista de China. Aunque no es un portavoz oficial del partido, se considera que sus puntos de vista reflejan los de sus líderes.

Más temprano en el día, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la enmienda de una regla de exportación para “apuntar estratégicamente a la adquisición por parte de Huawei de semiconductores que son producto directo de cierto software y tecnología estadounidense”.