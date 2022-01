Elon Musk llama a Joe Biden títere de calcetín húmedo

El CEO de Tesla, Elon Musk , llamó al presidente Joe Biden “un títere de calcetín húmedo con forma humana” en Twitter el jueves cuando las acciones de Tesla se desplomaron un 11%.

La falta de moderación de Musk en las redes sociales es, como dice el refrán, una característica, no un error, ya que lo ha llevado a problemas legales varias veces . Otro tuit de Musk, “Biden está tratando al público estadounidense como tonto”, fue parte de una ofensiva unilateral de Twitter contra el presidente.

Biden is a damp 🧦 puppet in human form — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2022

Biden no tomó represalias, al menos no directamente. La Casa Blanca publicó un tuit con el presidente elogiando a los rivales de Tesla, General Motors y Ford, por su trabajo en el desarrollo de vehículos eléctricos.

“Empresas como GM y Ford están construyendo más vehículos eléctricos aquí en casa que nunca”, le dice Biden al director ejecutivo de GM, Marry Barra, en la publicación. Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos más grande del mundo, no fue mencionado.

Tesla tampoco fue mencionado el miércoles en un evento en la Casa Blanca en el que Biden elogió a los directores ejecutivos de GM, Ford y el fabricante de motores Cummins por su trabajo en vehículos eléctricos. No está claro si Musk fue invitado a asistir.

El desaire aparentemente desencadenó al hombre más rico del mundo. Los bajos índices de aprobación de Biden pueden ser la venganza que Musk busca en última instancia, pero el CEO de Tesla no limitó sus tuits de enojo el miércoles a las burlas del presidente en el patio de la escuela.

También atacó al comisionado de Seguros de California, Ricardo Lara, diciendo que debería ser destituido de su cargo , hizo comentarios extraños sobre las Naciones Unidas y elogió las protestas de los camioneros canadienses que se oponen a un mandato de Estados Unidos que les exige mostrar prueba de vacunación para ingresar al país.

“Este no es el comportamiento de un CEO normal y racional”, dijo John Coffee, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. “Pero ya sabíamos que Musk no era eso, a pesar de que ha tenido mucho éxito. Incluso si tiene razón al proyectar el eventual fracaso de Biden, él y sus empresas pueden soportar mucho dolor en el ínterin. Y no implicará ninguna represalia por parte de Biden, ya que ahora la SEC y otras agencias lo consideran un enemigo jurado”.

Los ataques a Biden no tendrían consecuencias si Musk fuera simplemente un ciudadano común o un comentarista conservador de los medios. Pero Tesla, el fabricante de automóviles más valioso del mundo, tiene que quedar bien con una serie de agencias federales, incluida la Comisión de Bolsa y Valores, el Servicio de Impuestos Internos, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, el Departamento de Transporte y el Departamento de Trabajo.

La postura antisindical de Tesla es un punto de fricción con la administración Biden, que apoya a United Auto Workers. Cuando se le preguntó sobre la exclusión de Tesla de un evento de vehículos eléctricos de la Casa Blanca de agosto de 2021 que incluyó a GM, Ford y Stellantis, la secretaria de prensa de Biden, Jen Psaki , dijo a los periodistas que esas compañías “son los tres empleadores más grandes de United Auto Workers, así que les dejaré bosquejar sus propias conclusiones.”

Musk, por el contrario, fue citado por la Junta Nacional de Relaciones Laborales por disuadir a los trabajadores de la planta de Tesla en Fremont, California, de sindicalizarse.

SpaceX, la compañía de cohetes de Musk, también depende de contratos federales de la NASA y el Departamento de Defensa. Como resultado, sus dedos con picazón en Twitter corren el riesgo de crear dolores de cabeza innecesarios para sus empresas.

Además de las peleas pasadas de Musk con la SEC que le costaron el puesto de presidente de Tesla y una multa de 20 millones de dólares en 2018 por tuitear falsamente que había organizado fondos para privatizar el fabricante de automóviles, la NHTSA está realizando investigaciones de seguridad del controvertido sistema de piloto automático de Tesla . Si la agencia encuentra fallas graves o violaciones de seguridad, la empresa podría verse comprometida con retiros costosos.

Tesla no respondió a una solicitud de comentarios sobre los tuits de Musk. (Eliminó el equipo de relaciones públicas de la empresa a principios de 2020).

La reunión del miércoles de Biden con los directores ejecutivos fue un esfuerzo por conseguir el apoyo de la industria para su estancada legislación Build Back Better. Ocurrió justo antes del anuncio de ganancias récord de Tesla en 2021, impulsado por las ventas de casi 1 millón de sus sedán y crossovers de alta tecnología.

Musk evidentemente estaba preparado para pagar cualquier precio para escalar su enemistad con Biden. Mientras tuiteaba el jueves, Musk personalmente perdió 24,500 millones de dólares cuando las acciones de Tesla se derrumbaron.

