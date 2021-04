Lo más importante: Estados Unidos ha administrado la mayor cantidad de dosis de vacunas contra el Covid-19 en el mundo, con más del 40% de los adultos y el 75% de las personas mayores al menos parcialmente inoculados.

Ante esto, EU se jacta de un gran progreso donde se movieron aún más rápido para vacunar a sus residentes, de acuerdo con un análisis de datos por parte Bloomberg y The New York Times.

Hechos clave:

Hasta el 4 de abril, Estados Unidos ha distribuido más de 165 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, seguido por China (con 138 millones de dosis), la Unión Europea (79 millones de vacunas), India (74.4 millones) y Reino Unido (36.6 millones).

Sin embargo, EU cuenta con una tasa de vacunación de 49 dosis administradas por cada 100 personas, pero es superado por Israel (113), Seychelles (105), los Emiratos Árabes Unidos (89), Bután (61), Chile (58), el Reino Unido (55 ) y Bahrein (51).

Israel, cuyo exitoso despliegue de vacunación ha sido bien documentado, lidera el mundo vacunando completamente al 53.2% de sus más de nueve millones de residentes y parcialmente al 58.1%.

El siguiente país en la clasificación más alta es la nación de Seychelles (ubicada en el este de África y con población más pequeña de menos de 100,000 habitantes) ha cubierto parcialmente al 66.8% de los residentes y por completo al 39.5%, a través de una campaña de vacunación “agresiva”.

Al final de la lista de países que han proporcionado sus datos se encuentran Egipto, Malí, Mauritania, Venezuela, Vietnam, Irak, Trinidad y Tobago, Namibia, Brunei, Gabón y Afganistán, que informaron tasas de vacunación inferiores a 0.1 dosis administradas por cada 100 personas.

Sin embargo, de acuerdo con el diario The New York Times, al menos 30 países no han inyectado a una sola persona.

Grandes números:

649 millones de dosis de vacunas para el Covid-19 se han distribuido en todo el mundo.

Contexto:

Estados Unidos ha seguido acelerando el lanzamiento de la vacuna durante meses, estableciendo un récord de un día de casi 4.1 millones de inyecciones aplicada el sábado pasado.

El número promedio de dosis administradas cada día ha aumentado a 3.08 millones durante la última semana, posicionando a la nación en segundo lugar después de China (4.89 millones), la cual tiene una población aproximadamente cuatro veces mayor.

Es probable que las cifras de vacunación sigan aumentando, ya que los 50 estados dejarán de aplicar sus reglas de elegibilidad a principios del próximo mes.

El presidente Biden ha prometido tener suficiente suministro de vacunas para cubrir a todos los estadounidenses a fines de mayo, sin embargo, debido a una serie de nuevos compromisos de los fabricantes, los funcionarios de la administración anticipan que el suministro superará la demanda en EU.

¿Qué tener en la mira?

El rastreador de vacunas de Bloomberg proyecta que, con su tasa de vacunación actual, EU tardará tres meses en cubrir el 75% de su población (los expertos han estimado que se necesitan entre el 70% y el 90% de las personas para ser inmunes con el fin de alcanzar la inmunidad colectiva.

Hecho sorprendente:

Actualmente, Nuevo México ha tenido uno de los lanzamientos de vacunas más exitosos dentro de EU, convirtiéndose en el primer estado en vacunar a más de la mitad de sus residentes adultos a principios de esta semana.

Por: Jemima McEvoy

