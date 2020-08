Powell anuncia nuevo plan vs. la inflación en EU y para mantener tasas bajas

Investing.com– El presidente de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos, Jerome Powell, ofreció su discurso en el simposio anual de la Fed de Jackson Hole, uno de los eventos que capta la atención de los traders y de los mercados, debido a que suele aportar señales sobre el rumbo de las nuevas estrategias en política monetaria de este banco central. Este año el evento se realizó a través de una videoconferencia.

En esta ocasión, Powell anunció una nueva estrategia para restaurar el empleo -fuertemente afectado por la pandemia del Covid-19- en los Estados Unidos y una nueva aproximación para la inflación que podría mantener las tasas de interés más bajas por más tiempo, fijando un objetivo de inflación promedio del 2% y elevando el enfoque hacia el empleo, en un mundo en donde los riesgos para ambos factores (empleo e inflación) han aumentado significativamente.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

“Al tratar de lograr una inflación que promedie el 2% en el tiempo, no nos estamos atando a una fórmula matemática particular. Más bien, nuestro enfoque podría verse como una forma flexible de metas de inflación promedio. Nuestras decisiones sobre una adecuada política monetaria continuarán reflejando una amplia gama de consideraciones y no estarán dictadas por ninguna fórmula. Por supuesto, si se acumularan presiones inflacionarias excesivas o las expectativas de inflación se dispararan por encima de nuestro objetivo, no dudaríamos en actuar”, dijo Powell en su discurso.

El presidente de la Fed indicó que este nuevo enfoque viene motivado por los cambios subyacentes en la economía, incluyendo un menor potencial de crecimiento y tasas de interés persistentemente bajas, así como una baja inflación, enviando el mensaje de que las tasas de interés se mantendrán en el actual rango durante un tiempo más.

Sigue la información sobre la economía y los negocios en Forbes México

Powell reiteró que la Reserva Federal mantiene firme su compromiso de lograr sus metas dado el complejo desafío que representa la cercanía a cero en el que se encuentran actualmente las tasas de interés. “Nos mantendremos muy enfocados en fomentar un mercado laboral lo más fuerte posible para el beneficio de todos los estadounidenses, y buscaremos firmemente lograr una tasa de inflación del 2% a lo largo del tiempo”, dijo.