Musk dice que Tesla reunirá a los accionistas ‘inmediatamente’ para trasladar la constitución de la empresa a Texas

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo el jueves que el fabricante de vehículos eléctricos llevará a cabo una votación de los accionistas para transferir el estado de constitución de la compañía a Texas, después de arremeter públicamente contra Delaware, donde actualmente está constituida la compañía, por una decisión judicial que anuló los enormes 50,9 dólares del multimillonario. paquete salarial de mil millones.

HECHOS CLAVE

En una publicación en X, Musk dijo que Tesla “actuaría de inmediato” para realizar la votación, pero no dio una fecha exacta.

Musk citó una encuesta en su cuenta X, ya que el fundamento de la decisión fue que el “voto público” fue “inequívocamente a favor de Texas”.

La encuesta no científica que preguntó a los seguidores de Musk si la compañía debería cambiar su estado de constitución en Texas recibió más de 1,1 millones de votos, y el 87% votó “Sí”.

ANTECEDENTES CLAVE

A principios de esta semana, un juez de Delaware anuló el paquete salarial récord de Musk de 50.900 millones de dólares a Tesla en un caso presentado por un accionista. El demandante argumentó que el enorme paquete salarial era injusto para los accionistas y que el directorio de la empresa no había cumplido con su deber fiduciario al aprobarlo. En su fallo, la jueza de Delaware Kathaleen McCormick señaló los estrechos vínculos de Musk con la junta directiva, que tenía “la tarea de negociar” el paquete salarial en nombre de Tesla. El fallo significa que la junta directiva de Tesla tendrá que elaborar un nuevo plan de compensación para Musk, a menos que la compañía decida apelar. Musk reaccionó arremetiendo contra el estado de Delaware y tuiteó: “Nunca incorpore su empresa en el estado de Delaware”. Las empresas suelen elegir Delaware como estado de constitución, a pesar de operar en otros lugares debido a sus beneficios fiscales y leyes favorables a las empresas.

MUSK DICE QUE TESLA CELEBRARÁ LA VOTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS “INMEDIATAMENTE” PARA TRASLADAR LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA A TEXAS

TANGENTE

Esta no es la primera vez que Musk se basa en una encuesta X para tomar una decisión comercial importante. Después de adquirir X, anteriormente conocida como Twitter, el multimillonario ha recurrido repetidamente a encuestas no científicas en la plataforma para tomar decisiones políticas clave. A finales de 2022, el multimillonario restableció la cuenta del expresidente Donald Trump en X después de una encuesta. Más tarde ese año, Musk utilizó otra encuesta para preguntar a sus seguidores si debería dejar el cargo de director ejecutivo de la empresa de redes sociales, lo que resultó en una mayoría de votos a favor. Si bien Musk las presenta como una democratización de decisiones importantes, las encuestas no científicas de X son vulnerables a la manipulación o manipulación por parte de bots o cuentas falsas. El propio multimillonario ha aludido a estos problemas cuando los resultados de estas votaciones no le favorecen.

VALORACIÓN FORBES

Según nuestras estimaciones, el patrimonio neto actual de Musk es de 182,600 millones de dólares, lo que lo convierte en la segunda persona más rica del mundo en la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes. El multimillonario cedió el miércoles el título de persona más rica del mundo al director general de LVMH, Bernard Arnault, tras el fallo de Delaware.

