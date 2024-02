Musk reaviva la disputa con Sam Altman por la promesa sin fines de lucro abandonada de OpenAI

Elon Musk apuntó nuevamente al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, el viernes por la decisión de la compañía de abandonar su modelo original sin fines de lucro y ganar dinero, avivando una disputa de larga data con su colega fundador de OpenAI cuando la empresa presentó una nueva y poderosa herramienta de inteligencia artificial de texto a video, Sora. .

HECHOS CLAVE

Musk compartió una captura de pantalla de un usuario de X respondiendo a la solicitud de Altman de subtítulos de video para mostrar las capacidades de la herramienta de inteligencia artificial más nueva de OpenAI, Sora, que puede generar videos a partir de un simple mensaje de texto.

El usuario, una cuenta que Musk utiliza con frecuencia y que afirma pertenecer a un diseñador de la empresa de criptomonedas basada en memes Dogecoin, sugirió que Altman le preguntara a Sora: “Un tipo que convierte una empresa de código abierto sin fines de lucro en una empresa de código cerrado con fines de lucro”.

El mensaje es una referencia al papel de Altman al alejar a OpenAI de sus raíces sin fines de lucro y convertirlo en un negocio después de que Musk se alejó de la empresa, supuestamente por conflictos de intereses y desacuerdos sobre la financiación.

Desde entonces, Musk ha criticado regularmente a Altman, acusando a la compañía de pasar de ser un “contrapeso a Google” de código abierto a una “compañía de código cerrado y de máximo beneficio efectivamente controlada por Microsoft”, que está estrechamente vinculada y en la que ha invertido miles de millones. OpenAI.

De manera similar, Musk usó un emoji de monóculo, generalmente una expresión de escepticismo, para responder a otra publicación que hace referencia a un informe de Axios sobre Altman, que afirmaba que es propietario del fondo de capital de riesgo de OpenAI que se lanzó a fines de 2021 y reportó 175 millones de dólares en compromisos el año pasado. Puede.

“Estoy quedando en blanco”, dijo Musk en otra respuesta a una publicación de X con una referencia apenas velada a OpenAI que preguntaba: “¿Cómo se llama una organización sin fines de lucro que tiene fines de lucro, se compromete a ser abierta pero no lo es?” fuente, y roba y vende datos?

ANTECEDENTES CLAVE

Musk fue cofundador y uno de los primeros patrocinadores del creador de ChatGPT, OpenAI. Cuando la startup se lanzó en 2015, se posicionó como una alternativa sin fines de lucro a las grandes empresas tecnológicas con el objetivo de desarrollar inteligencia artificial general que beneficiará a toda la humanidad. Musk ha afirmado que la empresa no existiría hoy sin él, aunque su posición al respecto ha sido cuestionada, y el multimillonario de Tesla se alejó de la empresa en 2018. La salida de Musk supuestamente se produjo a raíz de un intento fallido de adquisición y conflictos de intereses. Musk ha criticado públicamente a OpenAI y Altman por priorizar las ganancias sobre la seguridad de la IA desde entonces y es una de las muchas figuras de alto perfil en la industria que advierten sobre el potencial de la tecnología para acabar con la humanidad e instan a las empresas a reducir la velocidad en sus esfuerzos por desarrollar software cada vez más sofisticado. En un intento por continuar su trabajo en IA, Musk lanzó una empresa independiente de IA, xAI, en noviembre. Su primer producto, un chatbot de IA llamado Grok, ha sido diseñado como una alternativa rebelde y traviesa al chatbot de IA generativo ChatGPT de OpenAI, que desencadenó una carrera entre empresas para lanzar productos similares como Gemini de Google (anteriormente conocido como Bard).

TANGENTE

Musk también ha estado peleando con el escritor Stephen King, conocido por sus famosas novelas como “It”, “The Green Mile” y “The Shining”. El autor se ha enfadado con los cambios realizados en Twitter desde que Musk tomó el mando en 2022. “El hecho de que lo hayas comprado no significa que seas el propietario”, dijo el autor en la plataforma, criticando la decisión de Musk de cambiarle el nombre a X y diciendo que Me negaría a llamarlo así. Musk reprendió al autor por “deadnaming” X, un término que se usa a menudo para referirse a una persona transgénero por un nombre que usaba antes de la transición y que ya no usa. “Respete nuestra transición”, dijo Musk, seguido de un emoji de cara risueña. Musk, que tiene una hija transgénero, ha publicado anteriormente una serie de publicaciones anti-trans ampliamente criticadas y afirmó que la palabra “cis” es un “insulto heterosexual”. Cis, o cisgénero, es un término utilizado para describir a alguien cuya identidad de género se alinea con el sexo que le asignaron al nacer.

VALORACIÓN FORBES

Estimamos que Musk vale 205.500 millones de dólares, lo que lo convierte en la segunda persona más rica del mundo. Está detrás del magnate francés de artículos de lujo Bernard Arnault, que tiene un valor estimado de 222.700 millones de dólares y lidera al fundador de Amazon, Jeff Bezos, con un valor estimado de 191.400 millones de dólares. Gran parte de la riqueza de Musk proviene de una serie de empresas que cofundó y dirige, en particular el fabricante de automóviles eléctricos Tesla y la empresa de cohetes SpaceX.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

