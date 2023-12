Nearshoring: 40 automotrices chinas buscan instalarse en el centro de México

El Gobierno de la Ciudad de México ha recibido la petición de 40 empresas automotrices chinas que –bajo el concepto de nearshoring– buscan establecerse en la zona conurbada de la capital, del Estado de México e Hidalgo, y prometen inversiones que podrían alcanzar los 12,000 millones de pesos en los próximos años.

Así lo destacó este jueves Fadlala Akabani Hneide, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de México, al acompañar la inauguración de la Expo China HomeLife en Expo Santa Fe.

Por su parte, la representante de MeOrient y la feria China HomeLife, Katy Xu, dijo que la mayoría de las 700 empresas representadas en dicha feria también buscan ya instalar una oficina de representación en México para comercializar sus productos y expandir sus negocios, y algunas incluso podrían ingresar también bajo el concepto de nearshoring o relocalización.

A su vez, el funcionario capitalino informó que las armadoras chinas y empresas relacionadas con esta industria interesadas en instalarse en México están solicitando información sobre 600 hectáreas de terreno que requerirían para instalar bodegas, naves industriales y plantas para armar automóviles.

“No puedo decir los nombres por cuestiones comerciales, pero ya hay interés firme de empresas chinas fabricantes de automóviles ensambladoras que quieren instalarse específicamente en la zona centro de nuestro país”.

Dijo que son 40 empresas y cada una ha llegado a la Sedeco con un miembro del gobierno chino y uno de la región a la que pertenece dicha compañía.

“Por eso es que ya conformamos un clúster automotriz en la Ciudad de México, Estado de México y el Estado de Hidalgo para que dichas empresas ensambladoras chinas tengan todas las condiciones para que se decidan a invertir en la región centro de nuestro país”.

La feria China HomeLife es la más grande especializada en productos y componentes chinos que se celebra en diferentes países del mundo.

Al evento de inauguración asistieron Zou Chuanming, ministro consejero de la Oficina Económico-Comercial de la Embajada de la República Popular China en México; Liu Chuang, jefe de la Oficina de Representación del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, Oficina de Representación en México, así como Xia Qun, vicepresidenta del Consejo de Ningbo para la Promoción del Comercio Internacional, y Yin Yuting, directora adjunta del Departamento de Comercio Exterior, Oficina de Comercio de Nantong.

Tambien asistió Binu Pillai, director de Operaciones de Meorient Commerce & Exhibition.

Katy Xu destacó que algunas de las compañías interesadas en México de la categoría de electrónicos y electrodomésticos, son Foshan IF2 Electronic Technology Co. Ltd, Foshan Shunde Lepuda Motor Co. Ltd, Shenzhen Orico Technologies Co. Ltd y Zhejiang Tianxi Kitchen Appliance Co.,Ltd.

En textiles y prendas de vestir está Wujiang Hanyu Textile. En materiales de construcción y herramientas están Lin Hai Meiyang Parasol Industry, Guangdong Shunde Withus Precision Machinery, Ningbo Brace Power Tools, Foshan Arrow, Haoyin (Ningbo) Bellows Technology.

En maquinaria, Taizhou Jobo Machinery Mould y en electricidad, Shenzhen Besiter Power Bank, entre otras.

Con información de EFE

