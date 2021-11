Acusan postura del gobierno contra privados en sector petrolífero; IP frena planes

El gobierno en turno tiene una política muy clara de no dar permisos a los privados para nuevos proyectos en toda la cadena de petrolíferos, pero no solo eso, los que ya operan están siendo objeto de exhaustivas revisiones y al menor fallo les cierra instalaciones, acusan empresarios y expertos.

Esto está provocando que muchas empresas privadas detengan sus planes de inversión y de crecimiento en el sector.

Margarita Pérez Miranda, socia en BF Actuarios, señaló que de la capacidad de almacenamiento de petrolíferos autorizados para privados —10 millones de barriles—, 45% está fuera de operación por el cierre de terminales que han estado llevando en conjunto autoridades federales, pese a que son proyectos con inversiones y permisos ya concretados.

Durante el Encuentro Internacional de Energía México 2021, la especialista resaltó que esto es únicamente en proyectos autorizados, pero hay otros más que están en construcción y en espera de permisos y las autoridades “empiezan a poner piedras en el camino”.

No solamente es en almacenamiento, también es en distribución, transporte, expendio en estaciones de servicio y permisos de importación donde la falta de respuesta de las autoridades y sus medidas están minando la confianza de los empresarios, quienes aseguran que sí hay capital para invertir, pero no lo harán ante la postura de este gobierno.

“¿Cuál es la política energética de este país? Yo la ignoro totalmente y me da mucha lástima como mexicano decir que no sé, y peor cuando ese es mi negocio y esa es mi actividad, debería de ser un superexperto en esa materia”, comentó César Humberto Cadena, presidente de Grupo Energéticos.

Para el empresario regiomontano, tanto la Secretaría de Energía (Sener) como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene la directriz de no dar permisos y de hacer revisiones peores que en la época “nazista” para cerrar terminales.

“Lo que hace la CRE, lo hace deliberadamente sabiendo que no vas a cumplir el requisito, por ejemplo, pongo el caso de Ciudad Juárez donde se cierra la terminal ferroviaria porque anteriormente el permiso de uso de suelo era estatal, después cambia federal, esta gente hace la solicitud y 18 meses después no le han contestado y entonces le dicen ‘como tú no tienes el permiso federal, te lo voy a cerrar'”, denunció el empresario.

Cadena asegura que el problema no es el dinero para invertir, sino las condiciones: “si tuvieras la capacidad de endeudarte, la verdadera pregunta sería: ¿te conviene endeudarte ahorita?”.

Por su parte, Sergio Estrada, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Energéticos (AMDE), apuntó que la pandemia sí trajo un problema muy importante n la suspensión de los términos no solamente de las autoridades regulatorias del sector energético, sino de de todo el país; sin embargo, esto ha permitido que la autoridad justifique su falta de movilidad en cuanto a la expedición de permisos.

A la par, esto da pie a que no se cumpla con la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos del gobierno, que determina tener 5 días de inventario.

“Por esta razón, hoy día estamos limitados y desincentivados para seguir construyendo y dar cumplimiento a las políticas de almacenamiento mínimo, al no tener permisos tan elementales como el de transporte, cuando ya tenemos los distribuidores y transportistas; el pensar hacer un programa o proyecto de renovación de equipo, pues nos quedamos con nuestros camiones viejitos y no hemos comprado porque sabemos que en el momento que lo hagamos, nos vamos a tardar un tiempo importante sin poder definir”, dijo Estrada.

Agregó que hay permisos del sector de petrolíferos que están en espera desde hace un año y medio.

“Tenemos camiones que se están haciendo viejos, que ya teníamos programado sustituirlos y que no lo hemos hecho; en el caso de las ampliaciones de la capacidad de almacenamiento, también existe un temor fundado de hacer una solicitud porque al momento que hace una solicitud te sientes vulnerable, al saber que vas a ser revisado por otros temas”, detalló el presidente de la AMDE.

Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético, también comentó que es de su conocimiento que un grupo gasolinero que abandera una tienda de conveniencia tenía el plan de abrir 80 estaciones de servicio este año, pero únicamente ha logrado 6, justo por la falta de permisos de la CRE.

‘Huachicol fiscal‘

Respecto al tema del “huachicol fiscal”, Sergio Estrada denunció que este combustible ilícito sigue entrando impunemente al país, pese a las políticas del gobierno de endurecer la revisión en puertos y aduanas por parte del Ejército, lo cual es un factor que les ha pegado en las ventas.

“De Matamoros hasta Tijuana está invadido y ni hablar del centro del país, invadido de combustible ofertado a precios extremadamente baratos dejándonos totalmente fuera de competitividad a las empresas establecidas”.

César Cadena expuso que el problema más fuerte del “huachicol fiscal” está en el diésel porque es más fácil venderlo a transportistas.

En general, la venta diaria de gasolinas y diésel es de 60 millones de litros diarios, pero si se suma lo que vendió Pemex más lo importado, solo aparecen 50 millones de litros.

“Podemos deducir que acertadamente que 10 millones de litros diarios es lo que se está importando ilegalmente, (…) y ahí desgraciadamente empiezan los claroscuros: ¿por qué la Sener está tratando de atacar las centrales ferroviarias de traspaleo? Porque ahí es donde se baja el contrabando”, afirmó.

Señaló que en Monterrey en los municipios de Apodaca y García se presenta este problema abiertamente en complicidad con las empresas ferroviarias.

“Hay que ponerle nombre y apellido a las cosas, los trenes nada más los trae Ferromex o Kansas City”, señaló.

