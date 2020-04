Construcción debe ser actividad esencial o quebrarán 9 de cada 10 empresas: CMIC

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) llamó al Gobierno de México a que agregue al sector entre las actividades esenciales que podrán mantenerse durante la emergencia por el coronavirus Covid-19.

Su presidente, Eduardo Ramírez Leal, advirtió que en ese sector, el 96% de las 12,000 empresas que agrupa la cámara son micro, pequeñas y medianas y carecen de liquidez para dejar de operar por un mes y mantener el pago a sus trabajadores, como llamaron las autoridades federales.

“Las mipymes, el 96%, no están en condiciones porque no se han capitalizado, porque no tienen ahorros, porque las políticas públicas de los últimos 4 periodos no lo han propiciado, no hay condiciones para que puedan enfrentar esta demanda de pagarle a los trabajadores.

“De dónde van a tener ingresos para pagarles a lo mejor esta semana les van a pagar, pero las otras no estamos tan seguros”, alertó.

En entrevista con Forbes, resaltó que desde hace tres semanas aplican medidas para prevenir los contagios, como horarios escalonados para evitar grandes concentraciones de personas, así como la distribución de cubrebocas y gel antibacterial.

Igualmente se ha descansado con sueldo a personal que pertenece a los grupos de mayor riesgo a la enfermedad, como las personas adultas mayores y con obesidad.

“Teniendo todas las protecciones y todos los protocolos para contener la propagación del virus, haciendo trabajos escalonados por turnos, tenemos que buscar la forma de que no se detenga el país. (…) No va a haber forma de detener a toda esta gente si no es a través del apoyo a las mipymes. No estamos pidiendo que se condonen los impuestos, solo diferir las responsabilidades fiscales, para que la poca liquidez que tienen nuestros empresarios la utilicen para la nómina de nuestros trabajadores”, pidió.

“No estábamos en México preparados para enfrentar este problema tan grave en una desaceleración económica que teníamos en este país y especialmente en la industria de la construcción”.

El martes, la CMIC envió un oficio a la Secretaría de Gobernación en el que llama a incluir esa actividad dentro de las consideradas esenciales, es decir, las que podrán continuar su operación durante la emergencia.

El lunes, durante la conferencia diaria sobre el coronavirus, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que el Consejo de Salubridad General determinó establecer una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor debido a la propagación del coronavirus.

Con ello, se pidió suspender actividades no esenciales del sector publico, privado y social. En el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, se señala que las actividades esenciales son las necesarias para atender la emergencia sanitaria; seguridad pública y procuración de justicia; programas sociales de gobierno.

También se enlistan los sectores económicos fundamentales, sobre todo lo relacionado a alimentos, bebidas, medicinas y todos los bienes de consumo asociados a la supervivencia y la higiene; así como actividades logísticas y de transporte, y el mantenimiento y operación de servicios básicos. Este último es el único que implica a la actividad de la construcción.