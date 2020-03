Empresas que intenten privar de salario a trabajadores, ‘se van a estrellar’ con la ley: Ebrard

Las empresas que paren actividades por no ser consideradas “esenciales” e intenten privar del salario a sus trabajadores “se van a estrellar con lo que dice la ley”, afirmó el canciller Marcelo Ebrard Casaubón en conferencia de prensa.

Ebrard Casaubón informó hoy en conferencia de prensa que el Consejo de Salubridad General del país estableció una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ante la propagación del Coronavirus Covid-19.

Esta declaratoria implica la suspensión de labores del sector publico, privado y social en actividades no esenciales para la economía y el bienestar de los ciudadanos, pero también protege a los empleados, aseguró.

Los artículos 42, 168, 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo establecen que en caso de que las autoridades emitan una contingencia sanitaria, se suspenderán temporalmente labores o trabajos ya que son causas de fuerza mayor o caso fortuito que no son imputables al patrón.

Además establece que el patrón deberá pagar una indemnización, equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes.

“Esta declaratoria es de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor y en ese caso la disposición legal no permite la aplicación del artículo que tu señalas, la empresa que lo intente se va a enfrentar en el proceso laboral que va a perder, la ley es muy clara”, aseguró Ebrard Casaubón.

Agregó que a las empresas no le “conviene” deshacerse de su plantilla laboral por “te quedas sin todo el conocimiento, la capacidad de tu empresa, la ley no se los permite, no dudo que habrá alguna empresa que lo intente pero se va a estrellar con lo que dice la ley”.

Solicitó a las empresas “cerrar filas” para poder transitar de forma rápida la emergencia sanitaria, aunque señaló que sí continuan actividades podrían hacerse acreedores a multas.

“Quien se oponga en cuanto a seguir sus actividades aunque está impedido se hace creador a sanciones administrativas que van desde que te ponen una multa y lo más grave que te impongan sanción de corte penal, en caso muy extremo, estamos apelando a la conciencia social que tenemos, esto es un proceso el que estamos viviendo, lo haría equivalente al sismo del 85 y otras grandes tragedias que hemos pasado y vamos a salir avante”.

