Coparmex pide a gobierno una declaratoria de contingencia sanitaria

En momentos en que la iniciativa privada toma medidas para enfrentar la propagación del coronavirus en el país y en que diversas calificadoras han rebajado sus expectativas sobre la economía mexicana, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exhortó al gobierno federal a realizar una declaratoria oficial de contingencia sanitaria, al cosndierar que ello brindará certeza a micros, pequeños y medianos empresarios; así como a sus trabajadoras y trabajadores.

“El marco legal actual no autoriza a los empleadores solicitar a sus trabajadores que no acudan a laborar y al hacerlo podrían caer en una ilegalidad o incumplimiento de contrato. De igual manera la falta de certeza también lastima a los empleados dado que, si se ausentan de sus puestos de trabajo, la propia Ley Federal de Trabajo no les protege”, apunta la cúpula patronal a través de un comunicado.

Subraya que sin dicha declaratoria tanto empresarios como empleados se encuentran en la incertidumbre por no saber con claridad qué hacer o las repercusiones legales con respecto a las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Coparmex subrayó que con esta declaratoria las empresas estaría obligadas a pagar a sus trabajadores por una indemnización de hasta 30 días de salario mínimo y cada empresa, según su capacidad económica, podría negociar un salario mayor al mínimo durante la suspensión, y las que por su muy precaria condición económica no pudieran pagar el mínimo, lo tendrían que acreditar.

“En el sindicato patronal nos encontramos preocupados por las consecuencias en la salud de la población en general -pero en especial en la de los trabajadores, asi como en las repercusiones económicas que traerá consigo la contingencia sanitaria a causa del Covid-19, lo que podría ocasionar un daño de dimensiones incalculables, que lleven al país a una profunda crisis, cuya recuperación tome muchísimo tiempo”.

La Coparmex también hizo un llamado al gobierno federal paara que se convoque a un Acuerdo Nacional en el que participen los sectores sociales y económicos para analizar el impacto económico, y determinar acciones a seguir en esta crisis económica y sanitaria, así como para contener la pandemia del coronavirus Covid-19, cuyos efectos catastróficos estamos viendo en todo el mundo.

En la víspera, la confederación patronal pidió al gobierno que trabaje en la recuperación de la confianza del sector privado, luego de que se diera a conocer la cancelación de la planta de cerveza Constellation Brands en Mexicali y que Standard & Poors redujo la calificación de México.

Argumentó que la baja de la nota crediticia de México, en un nivel de BBB+ a BBB, exhibe el complejo panorama económico del país, pues la calificadora prevé “un impacto pronunciado sobre la economía mexicana derivado de la combinación de shocks del Covid-19 en México y en Estados Unidos”.

Coparmex advirtió que la decisión de S&P de bajar la calificación muestra una economía debilitada, por una menor confianza del sector empresarial, así como caídas en la inversión privada que no se registraban en una década; además de una inversión pública mínima y una débil ejecución de la política pública.

