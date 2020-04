El coronavirus Covid-19 ha provocado que actividades que antes eran sencillas, como ir a una cita médica, se vuelvan riesgosas. Sin embargo, en la medida que avanza la pandemia, hay emprendedores que encuentran nuevas formas de enfrentarla, como Doc.com, una aplicación móvil que ofrece consultas médicas para detectar, y auxiliar, a personas que presenten síntomas de alguna enfermedad, como Covid-19, sin salir de casa.

Apenas la semana pasada, esta startup mexicana, fundada en 2012 y con presencia en Estados Unidos, América Latina (con excepción de Brasil) y México, detectó 55 casos sospechosos de Covid-19 en México.

“También hemos detectado (casos) en Colombia, Venezuela, Perú, Costa Rica y Argentina, en los grandes países de Latinoamérica“, dice Charles Nader, un emprendedor mexicano, fundador y director general de Doc.com. “Siempre recomendamos que vuelvan a llamarnos y algunos lo hicieron y confirmaron positivo, pero digamos que fue un porcentaje menor de los casos sospechosos”.

Con la actual crisis sanitaria, y con más de 2 millones de contagios a nivel global, muchas personas podrían enfrentar no sólo el problema médico, sino emocional y mental por la mala infraestructura sanitaria en muchos países de la región.

Ante ello, Nader dice que Doc.com ofrece a sus usuarios ayuda psicológica mediante un protocolo de atención ajustado a las mejores prácticas de la telemedicina. El principal objetivo en estos tiempos de pandemia, dice el CEO, es detectar los casos sospechosos de infección por el nuevo coronavirus 2019-nCoV, detectar población en riesgo, población vulnerable, fomentar la prevención de la enfermedad, y ayudar al paciente a manejar la enfermedad desde casa, monitoreado por un médico profesional.

Muchos de los pacientes que ocupan la solución que ofrece Doc.com ya tienen una sospecha de que portan el Covid-19, por lo que la consulta con los especialistas de esta red se vuelve fundamental para un trato adecuado mediante la guía que los médicos proporcionan de manera remota.

“El 80% (de personas que llaman) para informes de coronavirus a Doc.com terminan siendo casos sospechosos. Es un alto porcentaje“, dice Nader. “Tenemos gente que habla y los clasificamos de acuerdo a los síntomas que presentan y la interrogación médica que se les hace. Si son casos sospechosos de coronavirus les damos una guía de cómo tratarse y les mandamos a que se hagan exámenes. Así hemos tenido muchos casos”.

La telemedicina entra en acción

La pandemia de coronavirus ha despertado una nueva era de innovaciones en consultas remotas bajo el paraguas de la telemedicina. Según el informe de la consultora Oliver Wyman, Covid-19: Telehealth is the New Front Door (Covid-19: La telemedicina es la nueva puerta), 65% de los consumidores están dispuestos a usar la telemedicina, aunque sólo el 8% lo ha hecho hasta ahora. Por lo que el coronavirus podría ser un detonante para que este tipo de aplicaciones comience a ser relevante en el futuro.

“Estamos literalmente entrando a una nueva era, nosotros llevamos años haciendo esto, pero hasta ahora la gente lo está tomando más seriamente”, dice Nader en referencia a Docademic, la iniciativa que dio origen a Doc.com basada en tecnología de punta, como el modelo blockchain y el concepto de las criptomonedas.

“El hecho de que te digan quédate en casa y a lo mejor no tienes coronavirus pero tienes otra cosa, un dolor, infecciones… ya pone al frente a la telemedicina como una solución. Eso, de entrada, ya está en el ojo del mundo como un complemento muy positivo en salud en cualquier país en el que estés”, agrega Nader.

Una de las ventajas adicionales con una herramienta como la app de Doc.com es que está abierta a cualquier padecimiento físico, mental y emocional. Es decir, por ahora puede servir de guía médica y psicológica para casos de coronavirus. Sin embargo, al tener una plataforma de especialistas universal, las consultas pueden ser por cualquier padecimiento. Con ello, se contribuye a liberar a la red hospitalaria tradicional y eliminar el riesgo de quien quiera hacer una consulta por un problema diferente al del coronavirus no se tenga que exponer en una visita a un consultorio.

Una app Premium

La aplicación de Doc.com puede descargarse en dispositivos móviles de forma gratuita y el usuario puede obtener, de inmediato, atención sobre temas médicos, prevención y salud mental inmediata sin citas.

“También se va a poder recopilar la información como signos vitales usando la tecnología en vez de tener que ir a un lugar físico para que te lo hagan, son innovaciones que también estamos integrando para que se te puedan tomar signos vitales en vez de que tengas que ir con un médico”, afirma Nader.

El servicio se encuentra disponible las 24 horas los 7 días de la semana. En la app el usuario podrá recibir la receta, tratamiento o recomendaciones oprimiendo un botón.

Asimismo, Doc.com ofrece una versión Premium.

En este esquema, por un pago mensual de 40 pesos el usuario tiene derecho a ocho asistencias médicas mensuales, así como a ocho sesiones de terapia psicológica en ese mismo periodo. El pago trimestral significa un ahorro sustancial, ya que será de 90 pesos. La anualidad implica un pago de 240 pesos, es decir, se ahorra 50% en promedio mensual.

El reto, para Nader, es la difusión de este tipo de aplicaciones y de enseñar a los usuarios cómo funcionan.

“Tenemos 111 millones de smartphones en activo con alrededor de 86 millones de internautas, pero existen una gran número de mexicanos que no tienen acceso a internet. Se trata de llevar conectividad a los mexicanos y enseñar a los que tienen las herramientas actualmente a que las utilicen de la forma adecuada, de estos 86 millones, solo 5% en algún momento han descargado una aplicación de salud o cuidado personal”, explica Rolando Alamilla, gerente de investigación de mercado de The Competitive Intelligence Unit a Forbes México.

El año pasado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció el Programa de Telemedicina, para acercar servicios especializados a derechohabientes en el noroccidente del país con el objetivo de consultar en tiempo real a pacientes en tratamiento a través de videoconferencia.

Y, recientemente, con la pandemia del Covid-19 el gobierno federal lanzó la aplicación “COVID-19MX”, con el objetivo de que los usuarios puedan saber si se encuentran en riesgo por enfermedad.

Para 2025 el hogar será el lugar habitual para el cuidado y seguimiento rutinario de la salud y más del 70% de los pacientes realizarán una consulta por conexión video, de acuerdo con Duo.com, una división de teleconferencias de Cisco.

Doc.com pone a un especialista en la palma de tu mano 24 horas 7 días a la semana.

Doc.com quiere llegar a Medio Oriente y Europa

Ahora los planes de expansión están enfocados en el lanzamiento de la plataforma en cuatro países de Europa y en Medio Oriente. Hasta ahora, la plataforma ha otorgado consulta a más 280,000 personas.

“En cobertura somos las empresa más grande del mundo, estamos en más países que cualquier otra empresa de telemedicina en el mundo”, agrega Nader, quién se gradúo de la carrera de medicina en 2002 de la Anahúac pero nunca ejerció.

El segundo plan está en seguir agregando funcionalidades que van a permitir dar uma asistencia más completa.

“Por ejemplo en varios países ya podemos mandar recetas y entrega a domicilio del medicamento como en Estados Unidos. Lo vamos a replicar en diferentes países como en México a nivel nacional, estamos haciendo cosas que cierren ese ciclo y ofrezcan mejor servicio al cliente”, puntualizo el fundador.

La idea de desarrollar Doc.com nació en 2012 –llamada anteriormente Docademic—respaldada financieramente por criptomonedas, y donde el verdadero negocio está en la gestión de datos de los pacientes y la venta de esas bases de información (no de las personas de manera individual) a gobiernos y empresas que pudiera servir para crear nuevos productos, investigación, mercadotecnia e incluso al gobierno, para cambiar sus estrategias de salud.

Aproximadamente el 30% de la población de América Latina y el Caribe no tiene acceso a la atención médica por razones económicas, y el 21% no busca atención debido a barreras geográficas, según datos de la empresa.

¿Un futuro unicornio mexicano? Docademic y el blockchain

Los diagnósticos principales en asistencia médica son los resfriados, diarrea, dolores de cabeza y dolor de garganta.

Mientras que en la asistencia psicológica atienden principalmente a mujeres (72.13%) y a hombres en (27.86%) de 25 promedio de edad por motivos relacionados con depresión, noviazgo, ansiedad, autoestima y codependencia como los principales motivos.

-Con información de Sheila Sánchez y Alejandro Ángeles