Etileno XXI, de Odebrecht, se queda sin suministro de gas natural

La planta de Etileno XXI en Veracruz, propiedad de la brasileña Braskem, filial de Odebrecht, se quedó sin suministro de gas a partir de este miércoles.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se terminó el contrato sin opción a renovarse debido a que ofrecía condiciones ventajosas para la empresa, pero perjudiciales para la hacienda pública y para Pemex, pues se le vendía el gas a precios por debajo del mercado.

“Me informaron hoy en la mañana de que habían notificado a la empresa porque no se está corrigiendo el contrato leonino que se suscribió desde el tiempo de (Felipe) Calderón, que es contrario a la hacienda pública. Es un contrato con Odebrecht, empresa que es famosa por las extorsiones y por la corrupción, entonces ya no hay gas natural para la empresa porque se venció el contrato, no se interrumpió, sino que llegó a su fecha límite y ya no se va a renovar”, explicó.

Al ser cuestionado sobre el costo que tendría finalizar este contrato para el gobierno mexicano, el presidente resaltó que el plazo del contrato se terminó, por lo que no se incumplió con ninguna responsabilidad.

“Además hay denuncia de corrupción en contra de esta empresa (Odebrecht) y no han querido llegar a un acuerdo, quieren que se les siga vendiendo el gas, el etano, al 25% de su costo en el mercado y que Pemex, la hacienda pública, el pueblo de México les subsidie el 75% del costo del gas, además cobrando multas y todo esto que hacían antes y ya no podemos continuar, porque nos convertimos en cómplices de corrupción”, sostuvo.

Esta mañana, Braskem también confirmó que su operación en asociación con la empresa mexicana Idesa fue notificada por el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenegas) de una interrupción en el suministro del combustible.

En septiembre, Braskem aseguró que conversaba con Pemex sobre el futuro de un contrato de suministro de etano a su planta en el sureste del país, acuerdo que López Obrador ha calificado como “leonino” y le ha costado al erario millones de dólares.

El complejo petroquímico Etileno XXI, liderado por Braskem con un 75% de participación, inició el proceso de interrupción de operaciones en la planta, informó la empresa brasileña en un aviso a la bolsa, agregando que estaba tomando medidas legales pero no pudo estimar la fecha de reanudación de las actividades.

López Obrador había amenazado en varias ocasiones con cancelar el acuerdo firmado hace una década, que incluía la construcción del complejo petroquímico. Sin embargo, Braskem-Idesa, donde Grupo Idesa tiene el 25% de participación, había dicho que no renegociaría el contrato.

Con información de Reuters

