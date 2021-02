Así operarán Liverpool, Palacio de Hierro, Sears y Sanborns tras reapertura

Luego de haber bajado sus cortinas por la aplicación del semáforo rojo para contener la propagación del Covid-19 en la Ciudad de México, cadenas departamentales como Liverpool, Palacio de Hierro, Sears o Sanborns abrieron de nuevos sus tiendas, aunque no operarán las 24 horas y aplicarán ciertas restricciones

La cadena Liverpool indicó a Forbes México que el bienestar de clientes, colaboradores, proveedores y visitantes es una de sus principales prioridades, por lo que éstos se apegan a las disposiciones emitidas por las autoridades.

Sus unidades abrirán de martes a viernes de 11:00 am a 9:00 pm, sábado y domingo de 10:00 am a 9:00 pm; mientras que los lunes las tiendas permanecerán cerradas.

“Los establecimientos operarán al 20% de su capacidad y se seguirán aplicando las medidas sanitarias implementadas en todas nuestras tiendas desde el inicio de la pandemia, como: sanitización de tiendas previo a su apertura, disponibilidad de alcohol en gel en todos los accesos, cajas y áreas comunes”, aseguró.

Además del control de accesos con tomas de temperatura, sanitización constante de superficies de alto contacto y monitoreo diario de la salud de nuestros colaboradores, entre otras acciones más, para seguir ofreciendo un espacio seguro.

Mientras que Palacio de Hierro informó a Forbes México que, con base en las indicaciones de las autoridades de la Ciudad de México, el lunes sus tiendas permanecerán cerradas, de martes a jueves abrirán de 11:00 am a 9:00 pm, viernes y sábado de 10:00 am a 10:00 pm y domingo de 11:00 a 9:00 pm.

Asimismo, precisó que continuarán los servicios de venta a distancia y click & collect todos los días, los restaurantes que ofrecen servicio al aire libre continúan con su operación con hasta las 9:00 pm y la entrada de clientes es mediante código QR obligatorio y la permanencia en tienda está restringida a 30 minutos.

Mientras que Sears indicó que en la Ciudad de México sus tiendas abrirán de martes a viernes de 11:00 am a 9:00 pm; sábado y domingo de 10:00 am a 9:00 pm; en tanto que en el Estado de México, de lunes a viernes de 11:00 am a 9:00 pm.

A su vez, la empresa detalló que su cadena Sanborns, tanto en Ciudad de México como el Estado de México, operará de lunes a domingo de 8:00 am a 9:00 pm.

Este martes, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco) informó que ninguna empresa optó por mantenerse abierta las 24 horas, pese a que está permitido en los nuevos lineamientos, por lo que cualquier compañía puede extender su horario más adelante.

La dependencia dio a conocer que ya están operando los 338 centros comerciales y las 263 tiendas departamentales que hay en las 16 alcaldías de la capital del país.

En el tercer trimestre de 2020, los ingresos comerciales totales de Liverpool decrecieron 10.8% respecto con el mismo periodo de 2019, al ubicarse en 23,270.5 millones de pesos, de acuerdo con su información financiera.

Tan solo en las unidades bajo la marca Liverpool, las ventas a mismas tiendas tuvieron una disminución de 10.3%; en su momento, precisó que las regiones Norte y Bajío resaltan por su buen desempeño mientras que en el área metropolitana de la Ciudad de México, Golfo y Sureste se desempeñan por debajo del promedio.

En tanto, en su división de Suburbia, las ventas a mismas tiendas bajaron 31.4%, debido a la dependencia en la venta de ropa, así como en las ventas en el área Metropolitana de la Ciudad de México; mientras que su plataforma de internet, aunque con crecimientos interesantes, se encontraba en sus etapas iniciales.

En tanto que Grupo Sanborns, que incluye a Sears, sus ventas en el tercer trimestre de 2020 fueron de 9,232 millones de pesos, lo que significó una disminución de 23% respecto al mismo periodo de 2019.

“Las ventas de ‘big-ticket’ estuvieron influidas positivamente por la temporada de ‘Regreso a clases’, con un buen desempeño en los artículos de tecnología y electrónicos; no así la moda, donde hubo menor demanda de ropa y calzado, debido a que las clases no son presenciales, aunado a la restricción sanitaria de no poderse probar las prendas dentro de las tiendas”, informó en su reporte financiero.

Asimismo, indicó que el dinamismo de las ventas de ecommerce continuó, las cuales crecieron 4.0x y a partir de la reapertura parcial de las tiendas en el mes de julio, se ha observado una recuperación en las ventas de las tiendas físicas.

