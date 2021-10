México, el ‘trampolín’ clave de la automotriz china MG para conquistar EU y Canadá

La marca de autos china MG no solo quiere posicionase en México dentro del top 10 de ventas a nivel nacional, sino que su llegada y operaciones en el país son un “trampolín” para conquistar a los dos principales mercados del continente: Estados Unidos y Canadá, además de soportar a Sudamérica.

En entrevista con Forbes México, el vicepresidente de Operaciones de la empresa, Daniel Nava, cuenta que la estrategia de Saic es ser la quinta armadora a nivel mundial para 2030, la cual en este momento se encuentra en el lugar número 7, con cerca de 7.4 millones de vehículos comercializados.

Por lo que para lograr ese objetivo la compañía necesita ganar volumen de venta, producción y comercialización, donde su plan ha sido ir introduciendo la marca MG, en mercados clave como India, Europa, de hecho, México está dentro del top 15 de mercados más importantes en cuanto a volumen de venta de vehículos nuevos automotrices.

“Estamos muy cerquita del top 1 y 2 de América, que están arriba de nosotros, entonces la estrategia de Saic está buscando precisamente el solidificar la presencia de la marca en el continente americano, nosotros somos como un bonito trampolín para eso”, afirma, Daniel Nava.

El directivo indica que, en un mediano plazo, ve a la marca establecida firmemente en México, ya con un mercado local bastante fuerte, soportando operaciones ya existentes en Sudamérica e iniciando nuevos mercados en la parte de “nuestros vecinos de arriba”.

“A la mejor empezamos más arriba del del vecino inmediato (Canadá)… es una manera muy estratégica de entrar a ese mercado, porque tiene muchas complicaciones el mercado americano, entonces queremos entrar como entramos aquí, muy fuerte, sólidos, con un producto que sea el que necesita el mercado en ese momento, estamos generando ya esa estrategia, va a ser es una estrategia de crecimiento en la región”, destaca.

Nava resalta que sus planes en México en el corto plazo están concentrados para cerrar su primer año completo de operaciones con una participación de mercado del 1.5%, el cual si bien es un reto ambicioso, pero alcanzable, ya están en 1.3%

Pero en el mediano plazo quiere entrar al top 10 de las marcas más vendidas en el territorio nacional, que representaría entre un 4 y 5%, lo cual, dice, dependerá de muchos factores, dado que todavía no está resuelto al 100% este escenario mundial y tienen que planear con pasos firmes, sólidos y estar abiertos a cualquier tipo de escenario.

“La idea es seguir creciendo con el mercado, seguir ofreciendo productos que sorprendan, tenemos por ahí unos lanzamientos importantes el año que entra, va a venir toda esta cargada de la marca no solo hacia un segmento que nos haga volumen, sino también a posicionar la tecnología que tenemos como una marca global, para presentar coches que van a sorprender al mercado con su tecnología, su equipamiento y su desempeño… autos de alta tecnología, unos que darán toques si les agarras donde no”.

Además, señala que esperan terminar el año con más de 50 distribuidores y para el año que entra llegar a los 75 distribuidores en el país, lo que garantiza el 100% de cobertura regional, tener uno cada estado.

El reto de nacer en pandemia

Para Daniel Nava, el nacer bajo este ambiente errático o complicado los ayudó a que planearan muy bien las cosas, ser mucho más ordenados, contemplar varios escenarios y posibilidades, por lo que en estos primeros 11 meses ya vendieron 9,000 vehículos y tres de sus modelos ya están en el top 3 de ventas en sus categorías.

“Entramos en una época complicada, donde todas las cosas cambiaron y cambiaron muy rápido para todos, no solo para la industria automotriz, que fue una de las que se vio forzada a evolucionar de manera más rápida y nosotros lo que vimos ahí fue la oportunidad de poder darle al consumidor lo que para nosotros era lo que necesitaba en ese momento”.

Por lo que el primer reto fue abrir, porque con los semáforos rojos y las restricciones, aplazaron 3 meses su proyecto para no forzar la apertura hasta que pudieran tener gente en sus distribuidoras.

Asimismo, esta planeación les permite en este momento a la marca tener un inventario suficiente, un tema crítico para industria automotriz en este momento, ya que lograron adelantarse y tener lanzamientos de productos, entonces hemos ido caminando de manera efectiva, con toda esta situación que al final la vimos como una oportunidad de hacer las cosas mejor.

“Hicimos una mejor planeación, eso es un hecho, que podría venir un rebrote, una afectación que pare todas las cadenas de suministro, entonces en algún punto eso iba a pegar en el tema tanto productivo, como de logística, lo vimos venir, hicimos previsiones y nos salió muy bien, nunca frenamos la maquinaria de la marca”.

Mientras que para convencer a los mexicanos buscaron dar el respaldo de una marca, una garantía de que el coche va a estar bien y es un buen producto, incluyendo los primeros tres años y medio de servicios. “Somos una marca que buscó estar siempre cerca del cliente”.

“Nuestra estrategia no es vender barato, porque obviamente en nuestro producto no es así, nuestra estrategia es dar el soporte o dar todo ese 360 alrededor del producto, para que el cliente vea el coche no solo como un precio o algo que está ahí, sino como un respaldo de una marca. Siempre vamos a estar competitivos, nunca vamos a ser ni el más caro, ni el más barato, siempre vamos a estar en una ideal algo para competir en el mercado”

En este sentido, el directivo considera que ser una marca china tampoco es un problema, que estamos en una economía globalizada y en un punto donde la industria automotriz se empieza acelerar más este fenómeno.

“Estaba (el sector) muy concentrado y más en nuestro país en marchas americanas, europeas, después llegaron allí unas asiáticas hace unos años a romper un poquito esquemas. Viene toda esa cargada donde la industria automotriz se va a empezar a globalizar de manera más importante, independientemente si son de donde sea, pero yo creo que sí vamos a ver una presencia más importante de productos de países muy diversos”.

