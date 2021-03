Santander invertirá 500 mdd en 2021; ‘somos una piedra angular para salir de la pandemia’

La banca es una piedra angular en el salir de la pandemia, asegura el director general de Santander México, Héctor Grisi Checa; muestra de ello es que la institución que dirige invertirá tan solo este año 500 millones de dólares en infraestructura y tecnología, en un 2021 marcado por la recuperación de la economía por el Covid-19.

En entrevista con Forbes México previo a la 84 Convención Bancaria, el banquero asegura que el sector es uno de los más competidos de la economía, por lo que tienen que seguir hacia adelante, dado que vienen las Fintech y otra serie de competidores.

“Nosotros vamos a invertir más de 500 millones de dólares en infraestructura y tecnología este año, lo hemos venido haciendo durante los años anteriores, vamos a seguir con ese plan, porque, al final del camino, nosotros no podemos detenernos, la tecnología sigue adelante, nuestro desarrollo tiene que seguir en ese sentido”, afirma.

Grisi Checa considera que Santander llega muy sólido al 2021, con una estructura de capital muy fuerte, una liquidez amplia y sólida; sin embargo, prevé que la primera parte del año será “tremendamente” complicada, porque todavía no se alcanza el nivel que necesita el país poder tener toda la economía abierta y funcione de manera normal.

Sin embargo, observan un comportamiento bueno de su cartera y de nuestros acreditados en tratar cumplir con todas sus obligaciones, mejor a lo que hubiese pensado en marzo del 2020; por lo que seguirán impulsando el crédito, pero para que éste vuelva a retomar su dinamismo es necesario que haya certidumbre.

“Los bancos hemos sido una piedra angular en el desarrollo de lo que ha venido pasando, pero somos también una piedra angular en el salir de la pandemia, porque nosotros estamos realmente con una estructura de capital adecuada, con la estructura de liquidez adecuada y abiertos a crédito”.

De hecho, el director general de Santander considera que el crédito es un motor importante de la economía y como pago, por lo que la institución financiera está lista para otorgarlo conforme se vaya demandando entre los mexicanos.

“Ha habido discusiones importantes de decir que nosotros no estamos dando crédito: no es el caso; sino no tuviéramos en niveles récord de hipoteca y de auto, lo que yo creo que es importante es que la gente tenga la certidumbre adecuada y solicite crédito, porque ya se siente tranquilo, que las condiciones son estables y que haya una situación de certidumbre en el país”, opina.

Y es que para Héctor Grisi el tema más importante en este momento de recuperación es tener total certidumbre que habrá estabilidad y un estado de derecho adecuado, que las reglas estén claras y que los contratos se cumplan; porque sobre esa base la gente estará más tranquila, dispuesta a invertir y a tomar créditos.

No obstante, detalla que a pesar de toda la situación derivada por la pandemia, el crédito hipotecario ha tenido una de sus mejores temporadas en la historia, de hecho, en Santander no habían colocado tantos como en los últimos tres meses de 2020; situación similar con el automotriz.

Mientras que el de nómina es usado con mucho más cautela porque se ve como último recurso en una situación como está; en tanto que la tarjeta de crédito ha caído, pero observa una buena dinámica, dado que la gente utiliza menos el efectivo y más plásticos en las compras a través de los comercios digitales.

“El crédito que viene cayendo también es pyme, el crédito Pyme es muy complicado, no tenemos una estructura adecuada por parte del gobierno, por parte de Nafin, para tener las garantías adecuadas para poder seguir con ese crédito y escrito viene en franca caída”.

También dice que el crédito empresarial, para medianas empresas y grandes, las firmas están siendo cautelosas respecto a lo pasa, pero estima que habrá un mejor dinamismo, conforme se vacune a la mayoría de la población y la economía se vaya normalizando.

