Tesla tuvo 5 fundadores: ¿Por qué solo dos se volvieron realmente ricos?

El prometedor automóvil eléctrico Tesla reunió a los reporteros en un hangar del aeropuerto de Santa Mónica una tarde de julio de 2006, era la presentación del roadster a batería, un audaz biplaza de 100,000 dólares en el que pocos expertos de la industria automotriz veían muchas esperanzas de éxito.

Martin Eberhard, el temerario y experto director ejecutivo de la compañía, declaró que el ingenio de Silicon Valley enseñaría a los gigantes automotrices de Detroit cómo fabricar autos atractivos cero emisiones. El primer esfuerzo de Tesla, un chasis Lotus Elise modificado con 7,000 pequeñas celdas de iones de litio, fue un concepto de alta gama que pronto sería seguido por un sedán familiar de menor precio, dijo el director ejecutivo. La visión que presentó ese día finalmente se cumplió, pero no con él a cargo.

Martin Eberhard Foto: Nicki Dugan – https://www.flickr.com/photos/thenickster/254881879/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12029290

Tesla se convirtió este mes en el primer fabricante de automóviles en alcanzar una asombrosa valoración de 1,000 millones de dólares, pero el CEO que presentó la compañía a la prensa hace 15 años no se convirtió en sinónimo de la marca.

Y ciertamente no terminó como la persona más rica de la historia. Ese es Elon Musk, por supuesto, el primer inversor de Tesla y el actual director ejecutivo de la compañía. Musk también estuvo presente en el debut de Tesla en 2006, pero asumió un perfil más bajo ese día, principalmente argumentando la necesidad de alejar los autos de la gasolina lo más rápido posible.

El CEO original de Tesla, Eberhard, y otro ejecutivo temprano llamado Marc Tarpenning, quien en 2003 soñó la idea de nombrar los vehículos de la compañía en honor al inventor Nikola Tesla, son los accionistas originales de Tesla, los primeros hombres en reclamar la propiedad de la advenediza marca que lo haría continuar para sacudir el establishment de Detroit.

Pero ninguno de ellos retuvo suficientes acciones de Tesla para alcanzar el estatus de multimillonario, y mucho menos el patrimonio neto actual de Musk que Forbes estima en 271,000 millones de dólares. Fue el capital inicial de Musk, el resultado de una inversión temprana en el procesador de pagos PayPal, lo que convirtió la visión de Eberhard y Tarpenning en una realidad.

En última instancia, también puso a Musk en el camino de tomar el control total de Tesla al aumentar constantemente su participación en la propiedad en una serie de nueve rondas de financiamiento antes de la OPI de 2010 de la compañía, cada una de las cuales diluyó aún más las apuestas de Eberhard y Tarpenning. Incluso hoy, la participación de Musk crece a medida que continúa recibiendo premios trimestrales de acciones, en lugar de salario, por valor de miles de millones de dólares.

En una entrevista, Eberhard dice que conserva una participación “relativamente pequeña” en el fabricante de automóviles, aunque se niega a ser específico. “Vendí una buena parte de mis acciones hace mucho tiempo”, dice Eberhard, de 61 años, desde su casa en las Islas San Juan del estado de Washington. “La gente de alguna manera tiene la idea de que yo era un multimillonario cuando empecé Tesla. No lo era.”

Si Eberhard hubiera sido más rico por la venta del eBook reader Rocket, uno de los primeros libros electrónicos de mano que él y Tarpenning crearon a fines de la década de 1990, no habría habido necesidad de buscar financiamiento inicial de Musk, dice.

Musk ha dicho a menudo que no le importa la riqueza y vendió sus mansiones de Los Ángeles el año pasado para vivir en una humilde casa prefabricada en su campus de SpaceX en Boca Chica, Texas. Sin embargo, sigue acumulando riqueza a un ritmo notable. Eso se debe a una participación de propiedad inicial de casi el 20% en la compañía y a un plan de compensación a largo plazo anunciado en 2018 que le genera miles de millones de dólares en acciones adicionales de Tesla cada vez que alcanza los objetivos de rendimiento trimestrales basados ​​en métricas financieras y de valoración. (También se está preparando para vender el 10% de su participación, con un valor de alrededor de 15,000 millones de dólares a partir del 9 de noviembre, para evitar un impacto fiscal masivo a medida que maduran algunas opciones a largo plazo).

‘No tengo acciones de Tesla ahora. ¡Por supuesto que no puedo imaginar una valoración de 1,000 millones de dólares!’

Ian Wright, cofundador de Tesla

Ian Wright Foto captura: unfiltered.tv

Mientras tanto, Eberhard vendió gran parte de su participación después de ser expulsado de Tesla en 2007, antes del lanzamiento del Roadster. Demandó a Musk en 2009 por su destitución y por difamación, antes de resolver el caso por términos no revelados. Como parte de un acuerdo, abandonaron la oposición a Musk, el exdirector de tecnología de Tesla, JB Straubel, e Ian Wright, uno de los primeros ingenieros de la compañía, también llamados cofundadores, además de él y Tarpenning.

“Cuando me echaron de Tesla no tenía dinero, quiero decir, realmente no tenía dinero”, dice Eberhard. “Peor que eso, no tuve posibilidad de empleo durante aproximadamente un año” debido a un acuerdo de propiedad intelectual restrictivo con Tesla, dice. “No participé en ninguna ronda de inversión después de que me fui”.

Eberhard no proporciona detalles sobre su participación en Tesla, pero confirma que no es multimillonario. Tarpenning, actualmente socio de Spero Ventures, una firma de capital de riesgo de Silicon Valley, ha dicho que él también todavía posee acciones de Tesla, pero que no figura entre sus principales accionistas. No respondió a las preguntas de Forbes.

Marc Tarpenning Foto: innovateschools.org/

De los cinco cofundadores oficiales, es probable que solo Straubel, que dejó Tesla en 2019, haya alcanzado el estatus de multimillonario gracias a sus propiedades. Su participación puede valer alrededor de 1,300 millones de dólares, asumiendo que retiene una parte significativa de las acciones de Tesla que tenía cuando se fue. Straubel, actual director ejecutivo y cofundador de la startup de reciclaje de baterías Redwood Materials, se negó a comentar sobre el asunto. El ingeniero Wright, que se unió a Eberhard y Tarpenning unos meses después de que crearon Tesla, se fue en 2004 para iniciar otra empresa de vehículos eléctricos. Vendió su participación hace años.

“No tengo acciones de Tesla ahora”, le dice a Forbes . “¡Por supuesto que no puedo imaginar una valoración de 1,000 millones de dólares!”

Más allá de convertir a Musk en la persona más rica del mundo, la compañía que se ha convertido en sinónimo de una revolución automovilística mundial también ha enriquecido a los inversores y miembros de la junta, incluidos el capitalista de riesgo Ira Ehrenpreis y Larry Ellison de Oracle, así como el hermano menor de Elon, Kimbal, e innumerables inversores inspirados por el potencial de un futuro de energías limpias.

‘Cualquiera que sea mi opinión sobre Musk, todavía estoy muy feliz de ver la revolución de los autos eléctricos, que después de todo comenzamos, me gustaría que esa revolución ganara”.



Martin Eberhard

A pesar del éxito de la compañía en el sector de los vehículos eléctricos y la nueva estabilidad financiera, así como la atención ininterrumpida que Musk busca y genera, los primeros días de Tesla estuvieron marcados por un alto grado de gestión y turbulencias estratégicas que dejaron a un solo cofundador en control.

Otros gigantes orientados a la tecnología que alcanzaron valoraciones de billones de dólares, como Microsoft y Alphabet, crearon varios multimillonarios entre sus cofundadores, aunque las singulares ganancias financieras de Musk no son tan inusuales.

“Si bien parece cierto que otras firmas de tecnología notables obtuvieron múltiples ganadores financieros, una dinámica algo similar en Tesla se desarrolló en Apple”, dice David Hsu, profesor de administración en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

La participación de Apple del cofundador Steve Jobs tenía un valor estimado de 2,000 millones de dólares en el momento de su muerte en 2011 y la riqueza de Steve Wozniak es de aproximadamente 100 millones de dólares, aunque Ronald Wayne, el tercer cofundador poco conocido de Apple, vendió su participación anticipadamente por 800 dólares, dice Hsu. Las recompensas de Musk hoy simplemente fluyen de una apuesta temprana arriesgada que le valió la pena.

“No se trata solo de las participaciones en la propiedad de los cofundadores; también podríamos señalar casos en los que los inversores se pierden, incluidos los inversores ángeles y de capital riesgo ”, dijo Hsu. “En el momento en que Musk invirtió en la ronda de la Serie A, y durante una cantidad considerable de tiempo después, había mucha incertidumbre sobre la capacidad de la empresa para ejecutar su audaz visión. Algunos podrían argumentar que el sentimiento sigue siendo cierto hoy “.

Citando una cláusula de “no menosprecio” que fue parte del acuerdo de 2009, Eberhard se niega a dar detalles sobre sus puntos de vista sobre Musk en estos días. Por el contrario, el propio Musk ha mostrado mucha menos moderación. Describió a Eberhard como “literalmente la peor persona con la que he trabajado” en una entrevista de enero de 2020 para el podcast Third Row Tesla , presentado por fans de Musk.

Aún así, el CEO original de la compañía, que poseía “algo menos” de 5% cuando dejó Tesla, dice que no está descontento en estos días, a pesar de que no se beneficia más de su aumento.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

“La valoración es la que es. Lo que me alegra es el éxito de la empresa. Es crucial que dejemos de usar combustibles fósiles y Tesla ha sido el principal impulsor de eso, que es lo que esperábamos desde el principio”, dice Eberhard.

“Cualquiera que sea mi opinión sobre Musk, todavía estoy muy feliz de ver la revolución de los autos eléctricos, que después de todo comenzamos, me gustaría que esa revolución ganara. Tiene que.”

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado