Netflix retira película india por escenas que invitan a comer carne

La plataforma de streaming Netflix retiró de su lista de contenido un película india poco después de su estreno, tras una ola de reacciones y ataques por escenas que muestran a la hija de un sacerdote hindú comiendo carne de vacuno a pesar de su fe.

La película tamil Annapoorani: The Goddess of Food, que se traduce en español como La diosa de la comida, desapareció de la plataforma en las últimas 24 horas, solo dos semanas después de su estreno, entre una fuerte indignación de grupos hindúes y usuarios de las redes sociales. Netflix no ha ofrecido hasta el momento una explicación de los motivos.

Sin embargo, los productores de Annapoorani, Zee Studio, aseguraron que, “como coproductores de la película, no tenían intención de herir los sentimientos religiosos de las comunidades hindú y brahmán”.

“Por la presente, nos gustaría disculparnos por las molestias y el daño causado a los sentimientos de las respectivas comunidades”, indicó la productora en la misiva dirigida a los promotores de la protesta, el Vishva Hindu Parishad, una organización de línea dura vinculada con el primer ministro, el nacionalista hindú Narendra Modi.

El film narra la historia ficticia de Annapoorani, una joven hindú nacida en una familia ortodoxa que aspira a convertirse en la mejor chef de la India. La joven enfrenta varios desafíos que la hacen ir más allá de sus creencias y prejuicios convencionales para lograr su sueño, según la sinopsis oficial de la película.

El relato se vuelve contencioso cuando la joven cocinera abandona su dieta vegetariana para comer carne y luego participa en un concurso de cocina, donde cocina carne.

“Annapoorani ha sido removida de Netflix hasta que se eliminen todas las escenas anti-hindúes”, indicó en X Hindu IT Cell, otra organización hindú.

Otra parte de la trama que ha causado indignación entre los derechistas de esta nación de mayoría hindú es la relación romántica de la protagonista con un hombre no hindú, lo que, según los críticos, promueve la “jihad del amor”.

El “Love Johad” o “jihad del amor” es un término acuñado por nacionalistas hindúes de derecha que acusan a los hombres de la minoría musulmana de engañar a las mujeres hindúes para que se casen y convertirlas al Islam.

Los nacionalistas hindúes dicen que esta es una conspiración yihadista más amplia para cambiar la demografía de la India hindú.

Con información de EFE

