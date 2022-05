NFTs de un Warhol original te pueden costar lo mismo que llenar tu tanque de gasolina

Pocas cosas hay que la tecnología no toque y el mercado del arte no es una de ellas. La tecnología ha transformado la manera de producir, comerciar y consumir arte. La disrupción llegó de la mano de blockchain y los NFTs. Gracias a ello, por ejemplo, ahora es posible comprar una parte de una obra original de Andy Warhol por casi lo mismo que cuesta llenar el tanque de gasolina de tu auto.

La empresa mexicana CUBIC, respaldada por la galería de arte LS/Galería -fundada en el 2000 por Lourdes Sosa-, venderá en NFTs la obra Retratos de los Artistas 17, realizada por Andy Warhol en 1967 con motivo de los 10 años de la galería de Leo Castelli. Solamente se crearon 200 ejemplares de esa obra de pop art y la que CUBIC venderá en NFTs es la número 172, firmada por el artista.

Andrea Zapata, directora de LS/Galería, detalló a Forbes México que la obra se compone de 10 retratos impresos en serigrafía sobre cubos de poliuretano de diferentes colores que llevan los rostros de Robert Morris, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Larry Poons, James Rosenquist, Frank Stella, Lee Bontecou, ​​Donald Judd, Robert Rauschenberg y el propio Andy Warhol.

La obra física, valorada en alrededor de 50,000 dólares, se dividió en 961 NFTs, de manera que aquellas personas que apliquen para la compra podrán ser dueñas no solo del activo digital que se genere, sino de esa pequeña parte de la pieza real, lo que hace más segura la inversión, apunta Zapata. Cada nuevo propietario recibirá una cesión de derechos que lo acreditará como dueño de esa parte de la obra de Andy Warhol.

“Con la venta del NFT, que por sí mismo es un activo digital, les estamos dando una cesión de derechos firmada por nosotros que somos los dueños, de tal manera que sean dueñas del Andy Warhol físico y el vehículo por el que lo demostramos es un NFT. Tienes esa certeza de poder tener una inversión real y un activo digital”, apunta Andrea Zapara, directora de LS/Galería.

Además, dice, los “compradores de los NFTs van a recibir un link para que revisen de dónde viene la pieza, en qué año se compró, quienes son los dueños actuales, y con la cesión de derechos cotejas que la pieza es tuya. Ese es el beneficio de tener una galería de arte detrás, tenemos una experiencia de más de 20 años de cómo asesorar a los clientes a comprar a una pieza. Aunque estás comprando un cachito de 1,100 pesos estarán recibiendo el trato de alguien que compra una pieza de 600,000 dólares aquí en LS/Galería”.

Desde hace dos años la pieza es propiedad de LS/Galería, que la compró a un coleccionista de Sudáfrica en una subasta de Artnet. “Esta pieza habla mucho, no solo estás hablando de Andy Warhol, sino de los 10 artistas más importantes de esa época. Es una pieza firmada. Es una pieza llena de historia y por supuesto que es una pieza por la queremos apostar”.

¿Qué son los NFTs?

Un NFT (Non-Fungible Tokens) se puede entender como un certificado digital que garantizan la propiedad sobre gráficos, vídeos, textos o cualquier otro objeto digital. Al igual que las criptomonedas, se basan en la tecnología blockchain (cadena de bloques), un proceso descentralizado que consiste en realizar una transacción a través de la red mediante bloques que contienen una “huella” inviolable con los datos de la transacción.

Una de sus características es que no son intercambiables, es decir no existen dos NFT iguales, lo que les diferencia de las criptomonedas. Su vinculación con un certificado de garantía digital los hace únicos, indestructibles e imposibles de robar, lo que los hace ideales en el mercado del arte y el coleccionismo.

El primer activo digital considerado como un NFT es “Quantum”, del artista neoyorquino Kevin McCoy, una animación en forma de octágono que en mayo de 2014 fue asociado a un certificado de propiedad y fue puesto en venta en línea en 2021.

En marzo del año pasado un archivo JPG creado por el artista Beeple alcanzó el récord de 69 millones de dólares en la casa de subastas Christie’s. Se trata de Everydays: The First 5000 Days, un collage de creaciones digitales diarias de Beeple desde sus comienzos, colocó a su creador entre los artistas vivos más cotizados.

¿Cómo comprar el NFT de Warhol?

El proceso de compra de los NFTs que creará CUBIC a partir de la pieza de Warhol es el siguiente:

Solicitar un lugar en la lista blanca y seleccionar la cantidad de cubos que desea poseer (cuanto mayor sea la cantidad de cubos, mayor será la probabilidad de obtener uno raro). La lista blanca estará abierta hasta las 23:59 horas del 1 de junio.

CUBIC enviará un correo electrónico confirmando su lugar y la cantidad de cubos que se asignaron para que compre a precio de preventa, que será de 55 dólares (unos 1,100 pesos mexicanos o como dice Andrea Zapata “casi como llenar el tanque de gasolina de tu coche).

El día de la preventa es el 2 de junio y solo aplica para las personas que ingresaron en la lista blanca.

Si el interesado no obtuvo un lugar en la lista blanca, podrá comprarlos a precio de venta pública (si quedan), que será de 65 dólares. La compra iniciará desde el primer minuto del 3 de junio y hasta agotar los 961 NFTs.

24 horas después de que se agote la venta de los 961 activos digitales, CUBIC revelará la parte de la pieza Retratos de los Artistas 17 que correspondió a cada NFT.

Andrea Zapata explica que además de la criptomoneda Matic, nativa de la blockchain de Polygon, una empresa hermana de Ethereum, también recibirán pagos con tarjetas de crédito, para facilitar que las personas que no están familiarizadas con el mundo de las criptomonedas y el criptoarte tengan una puertas de entrada accesible.

La galerista comenta que esta venta representa su entrada al mundo de los NFTs, del que si bien admite que hay una sobreoferta, también recalca que es un paso necesario. “Sería una tontería no entrar”, señala incluso. “Los grandes financieros hablan de que un buen portafolio de inversiones debe estar diversificado en un 5% en este mundo cripto, que no es poco”, añade.

Zapata apunta que a diferencia de otros NFTs, los de CUBIC están respaldados por la obra de Warhol. A principios de mayo pasado la obra Shot Sage Blue Marilyn, hecha por Warhol en 1964, rompió récord al venderse en 195 millones de dólares en una subasta de Christie’s. “Nosotros vamos a buscar que la pieza física siga subiendo de valor, llevándola a exposiciones, teniéndola en colecciones importantes”, dice Andrea sobre la obra Retratos de los Artistas 17. 5. You can become a Warhol’s owner by spending only $55.00 USD. 🤩🙌🏼



To get a spot on our #whitelist, register at our link in bio. pic.twitter.com/kpMv24mdB6— Cubic (@cubic_community) May 25, 2022

“La gente debe estar consciente de que no solamente está entrando al mundo de los NFTs, sino que está invirtiendo en un Andy Warhol”, subraya.

Andrea Zapata es una entusiasta de las obras de arte en físico, sin embargo, reconoce que es necesario como galería entrar el mundo del criptoarte y para ello comienzan con un Andy Warhol original, sin embargo, este mismo año eneftizarán 3 o 4 obras más de las que no se aventura a dar detalles todavía.

No obstante sí comparte que CUBIC tiene entre sus planes crear un museo descentralizado, es decir, un espacio físico y digital en el que los dueños de las obras en exposición no sean ellos o galerías de arte, sino los propietarios de los NFTs que conforman las diferentes piezas artísticas. Por ahora lo proyectan en Santa Fe, Ciudad de México, pero aún no hay nada definido, solo que estaría listo a finales del próximo año.

Andrea Zapata, una de las personas que fundaron CUBIC, concede que “los NFTs llegaron para quedarse”, sin embargo, el tiempo dirá cuáles son las propuestas de arte digital e inversiones que se quedarán y cuáles se irán, como ocurrió cuando estalló la burbuja puntocom en los años 2000, refiere.

“Todo mundo quiere hacer NFTs, creo que hay una sobreoferta y generalmente una sobreoferta te lleva a que los precios no se mantengan, eso es una realidad. Sin embargo, estoy bastante segura que es un activo que llegó para quedarse y que más bien tenemos que invertir inteligentemente en NFTs que creemos que van a trascender. No entrarle a los NFTs sería un error, pero entrarle sin analizar antes también lo sería”, reseña.

Para ella, con años de trayectoria dedicada al mundo del arte, los NFTs son “presente y futuro”, pero aclara: “no te puedo decir que todos los NFTs van a valer lo mismo que hoy o más, el tiempo dirá quién va a trascender, pero de que se va a quedar, estoy completamente segura”.

“Ahora bien, no creo que esto elimine el arte tangible y físico. Creo que son propuestas simultáneas. Podemos hablar de diferentes técnicas: serigrafía, óleos, escultura, y ahora existe el arte digital. Va a permanecer porque ya existe un mundo digital. Por supuesto que vamos a tener que hacer el museo físico descentralizado, pero también el museo digital descentralizado, porque hacia allá vamos y no podemos hacer como que no está pasando”, cierra la galerista Andrea Zapata.

