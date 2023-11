Nintendo eleva su previsión de beneficios y Switch resiste

Nintendo elevó el martes su previsión de beneficio operativo para el año fiscal que finaliza en marzo en un 11%, hasta los 500,000 millones de yenes (3,320 millones de dólares), en un momento en que las franquicias de gran éxito siguen atrayendo a los jugadores a su consola Switch.

La empresa de videojuegos con sede en Kioto ha ampliado el ciclo de vida del dispositivo híbrido doméstico-portátil, ahora en su séptimo año en el mercado, a través de actualizaciones incrementales de hardware y lanzamientos de software con su popular lista de personajes.

Nintendo vendió 6.84 millones de unidades de Switch en los seis primeros meses del año fiscal, un ligero aumento respecto a los 6.68 millones de unidades que vendió en el mismo periodo del año pasado.

Entre los títulos aclamados por la crítica este año figuran “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, que salió a la venta en mayo, y “Super Mario Bros. Wonder”, que se lanzó en octubre.

El éxito de una película de Super Mario Bros también ha puesto de relieve el amplio atractivo de Nintendo para la cultura pop.

Nintendo ha mantenido su previsión de ventas de la consola para todo el año en 15 millones de unidades, lo que supondría un descenso del 16.5% respecto al año anterior.

El objetivo no es ni conservador, ni agresivo, sino razonable, dijo a la prensa el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa.

Este año se ha caracterizado por el lanzamiento de nuevos juegos en toda la industria, después de que la pandemia provocara una interrupción generalizada del desarrollo.

“Tears of the Kingdom” ha vendido 19.5 millones de copias a finales de septiembre, según Nintendo. La empresa elevó su previsión de software para todo el año en torno a un 3%, a 185 millones de unidades.

Es probable que la gama de productos de Nintendo para la temporada de compras de fin de año se vea reforzada por algunas novedades, como “Super Mario RPG”, que se lanzará el 17 de noviembre.

Con información de Reuters.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias