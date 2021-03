Nuevo León devuelve 4,680 vacunas contra Covid-19 ‘echadas a perder’

El gobierno de Nuevo León reportó que recibió 4,680 vacunas contra el Covid-19 en mal estado de conservación, por lo que las devolvió a la Federación.

De acuerdo con el secretario de Salud de la entidad, Manuel de la O, las dosis se encontraban en hieleras a una temperatura superior a la que debe conservarse, por lo que su eficacia y seguridad estarían comprometidas.

“Ayer (domingo) se recibieron 33,480 vacunas Sinovac de procedencia china. Recibimos algunos lotes de 14 ,400, otro de 14,400, en total 28,800 en buen estado. Otras vacunas venían en hieleras y no tenían la temperatura adecuada, obviamente fue mi gente a supervisar, tomamos la temperatura donde venían las vacunas, deben de estar entre 2 y 8 grados, en lugar de eso estaban en 12 o 13 grados, las vacunas no tienen efectividad si no están bien conservadas”, comentó en su conferencia diaria.

Por ello, detalló que 4,680 dosis se devolvieron a la Federación y se presentó el reporte correspondiente.

Las vacunas devueltas forman parte del lote de 800 mil dosis de Sinovac que arribó a finales de febrero y que se liberó el pasado viernes tras la llegada de los certificados de análisis faltantes, por lo que el fin de semana comenzó su distribución.

En su mensaje, el funcionario estatal sostuvo que el fenómeno se presentó en al menos tres entidades más: Michoacán, Jalisco y Tamaulipas. Sin embargo, hasta el momento esas entidades no han confirmado la información.

Este martes, en la conferencia presidencial matutina, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), dijo que hasta el momento se tiene registrada la pérdida de sólo 2,059 unidades, por lo que no se contempla el incidente de Nuevo León en el recuento hasta el corte del lunes por la tarde.

“Tenemos un total de 2,059 dosis perdidas. Esto es por diferentes accidentes en los sitios de vacunación, pero esto sólo representa una proporción menor, de 0.07%, o sea que es un número totalmente esperado”, afirmó.

Aunado a esto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que se negoció la ampliación del envío de vacunas de Sinovac a México, para pasar de 12 a 22 millones de dosis entre marzo y julio próximos.

