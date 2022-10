No creo que deba haber autoridad militar, es leal al gobierno civil: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que con las nuevas atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas en la vida pública de México, pronto se transite a una autoridad militar y afirmó que siempre deberá prevalecer el mando civil que conduzca sus acciones.

“Yo no creo que debe haber autoridad militar, pero eso es totalmente distinto a lo que estamos haciendo, el mando es civil y tenemos la fortuna de contar con Fuerzas Armadas disciplinadas, leales, que pertenecen al pueblo, no a la oligarquía, y no quiero desaprovechar eso.

“Ni ellos están pensando en eso, este es un ejército leal al gobierno civil, legal y democráticamente constituido. Yo tengo mucho que agradecerles a los marinos y al ejército, soldados, oficiales y mandos, me han ayudado mucho, ahora, en todo”, afirmó el jefe del Ejecutivo federal.

En ese sentido, López Obrador salió en la defensa del general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al referir que es un hombre íntegro y leal a su comandante supremo por lo que los grupos opositores buscan debilitarlo porque actúa con rectitud.

Y es que de acuerdo con los documentos hackeados a la Sedena por el grupo Guacamaya, el mando militar habría enviado un oficio a López Obrador en el que habría intercedido por el capitán José Martínez Crespo, quien enfrenta dos procesos penales por su relación con el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con el oficio, fechado el pasado 18 de enero de 2021, Sandoval González visitó al capitán Martínez Crespo en el Campo Militar No. 1-A donde permanece detenido desde 2020.

Tras dicha visita, el titular de la Sedena describió al militar Crespo ante el presidente de la República como “un hombre institucional, ya que cuando ha sido interrogado oficial o extraoficialmente siempre ha mostrado voluntad por narrar los eventos de los que tuvo conocimiento o que por instrucciones recibidas tuvo participación”.

Lee: AMLO busca que nueva línea aérea del Ejército se llame ‘Mexicana de Aviación’

Al ser cuestionado esta mañana sobre la existencia de este documento, el mandatario federal lo negó y acusó a los líderes de la oposición de buscar manchar el nombre del secretario Sandoval y de la Fuerzas Armadas.

“No, el general Sandoval es un hombre íntegro, es una gente leal, honesta, es un hombre recto y respetuoso de las decisiones que toma al comandante supremo de las Fuerzas Armadas y leal. Han querido debilitarlo precisamente porque actúa con rectitud.

“¿Cuáles son los hechos? ¿Qué no están detenidos los militares que presuntamente participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa? Si fuese la influencia del militar decisiva, pues no estarían en la cárcel los oficiales, no somos lo mismo”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

-¿Esta petición del secretario fue real?, se le cuestionó.

– No, no me ha hecho ninguna solicitud. Pero eso que me estás diciendo es falso, ahí me pueden haber informado algo, pero no es nada importante, son cuestiones que tienen que ver con nuestros adversarios, que están ahí buscando cómo hacerle, dijo López Obrador.

De acuerdo con documentos revelados por Animal Político, el general Sandoval también ha sostenido reuniones con Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia y socio de los abogados Alejandro Robledo y César Omar González, quienes integran la defensa legal de los cuatro militares procesados por la desaparición de los 43 normalistas.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado