No es justo que nos multen con 55 millones de pesos: Samuel García

Samuel García Sepúlveda, gobernador electo de Nuevo León, está en contra de la multa de 55 millones de pesos impuesta por el apoyo de su esposa a través de su campaña en Instagram de la YouTuber Mariana Rodríguez.

“No es justo que nos multen con 55 millones de pesos, porque mi esposa Mariana Rodríguez me apoyo en campaña, así como creo firmemente en mi proyecto y vamos a cambiar a Nuevo León, así como vamos hacer la nueva forma de cambiar política”, declaró el senador con licencia de Movimiento Ciudadano.

“No existe un solo fundamento legal, el cual valide que me deba cobrar por subir historias a su cuenta de Instagram”, declaró el político de neolonés.

El candidato ganador explicó que hace tres años le sumaron los gastos de su novia como candidato al senado de la República. “Le pido respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que deje y deseche el proyecto de Fiscalización”, comentó.

Samuel García Sepúlveda derrotó el 6 de julio de 2021 a Adrián de la Garza Santos, candidato a gobernador por la coalición PRI-PRD en Nuevo León, y a Clara Luz Flores Carrales, de la alianza Morena, PVEM y PT.

El político emergido de lad filas de Movimiento Ciudadano recordó que de 27 millones 800 mil pesos es el gasto sumado a la contabilidad por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Eso es más que el gasto de campaña de Adrián de la Garza Santos, lo pueden creer”, expresó a través de videos en redes sociales.

Agregó que son 27 millones 800 mil pesos, lo que determinó la unidad del INE que Mariana Rodríguez me debió haber cobrado por subir historias a redes sociales.

“De manera absurda alegan las historias que subió Mariana Rodríguez a su Instagram durante la campaña tienen un valor entre 20 mil pesos y 40 mil pesos, y que mi esposa me debió haber cobrado”, expresó García Sepúlveda.

El gobernador electo de Nuevo León expresó que el INE catalogó a su esposa Mariana Rodríguez como un ente mercantil y desconoce que son un matrimonio”Se supone por ley nos tenemos que apoyar de manera permanentemente”, señaló Samuel García Sepúlveda.

“Yo no entiendo para que existe la ley y no conozco ningún fundamento legal que regule las redes sociales”, manifestó.

García Sepúlveda dijo que no conoce jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni del Tribunal Electoral que alegan que la libertad de expresión está por encima de todos y las redes sociales.

“Por cierto la Ley en Nuevo León prohíbe el cobro entre cónyuge, pero eso no lo quisieron tomar a fuerza y querían castigar a Mariana como si fuera un objeto y debió haberme cobrado por historia entre 20 mil pesos y 40 mil pesos por cada historia de Instagram”.

Afirmó que pretenden sumar a mi contabilidad 27 millones 800 mil pesos y multarnos con 55 millones de pesos. “Siempre he respetado al INE, siempre he respetado a las instituciones, pero la multa y no la voy aceptar ni a convalidar” agregó.

“Es una aberración jurídica pretender que mi esposa me cobre y se me sume 20 mil pesos o 40 mil pesos por historia y pretendan intervenir en la libertad de expresión de mi esposa”, concluyó.

