No existe una razón para sumarnos a una alianza de impresentables: MC

Dante Delgado reiteró que Movimiento Ciudadano irán solo por la presidencia de México en 2024, ya que no existe una sola razón para sumarse al Frente Amplio por México, porque está conformado por “impresentables”.

“El 2024 nos va a poner a prueba a todos y les aseguro que este Movimiento no va a traicionar a México. No vamos a traicionar nuestros principios. No vamos a traicionar nuestra palabra. No existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso (…) No vamos a unirnos a los partidos que causaron la tragedia en la que está hundido el país. PRI y PAN son corrupción e impunidad”, dijo en una carta a los mexicanos el dirigente de Movimiento Ciudadano.

En este documento publicado en redes sociales, Dante Delgado, quien siempre ha estado en contra de una alianza con los partidos de oposición, declaró que el partido que representa no le ayudará ni al PAN ni al PRI a regresar al poder.

El 2024 nos va a poner a prueba a todos. pic.twitter.com/8exiwEdMCR — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 29, 2023

“México luchó durante décadas para sacar al PRIAN, nosotros no les ayudaremos a regresar. Nuestro Movimiento fue parte de esa lucha y logró derrotar a la vieja política en Jalisco, Nuevo León y Campeche; traerlos de regreso, sería traicionar al país, traicionar a quienes han confiado en nosotros, traicionarnos nosotros mismos. Movimiento Ciudadano no convocó a los ciudadanos a cambiar la historia, para luego traicionarlos pidiéndoles que la repitan”, declaró.

Consideró que Movimiento Ciudadano es “la única alternativa de futuro”, por eso, dijo, están entre los ataques del Frente Amplio por México, conformado por el PAN, PRI y PRD, y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dante Delgado mencionó que sumarse al Frente Amplio por México es hacerle “el juego a Morena y al presidente”, pues expuso que ni los votantes de Morena ni los indecisos quieren votar por la vieja política.

“Somos la única fuerza que le puede competir el cambio a Morena y, por lo tanto, los únicos que le podemos quitar votos. Ir en alianza con la vieja política es regalarle votos al régimen y ayudarle a ganar la presidencia y mantener la mayoría en el Congreso. No vamos a permitir que eso suceda”, señaló.

