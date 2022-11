No podemos decir que sí a todo lo que plantea AMLO: Enrique Alfaro, sobre reforma al INE

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, aseguró que apoya al presidente de la República para desterrar al viejo régimen, pero no a través de la destrucción de las instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Nadie le puede regatear el apoyo al presidente de México, pero tampoco podemos decir que sí a todo y cuando lo que se plantea son cosas con las que no coincidimos”, declaró el mandatario emergido de las filas de Movimiento Ciudadano.

Alfaro manifestó que se requiere de un espacio de diálogo serio y respetuoso y no a través de los medios de comunicación ni de las descalificaciones ni de las marchas ni de las manifestaciones.

“Deberíamos de platicar las cosas, ojalá pronto México retome ese camino y ojalá pronto por el bien de la nación todos volvamos a tener la capacidad de escuchar, respetar, tolerar y no descalificar al que no piensa como nosotros”, expresó uno de los fundadores de Movimiento Ciudadano.

“Yo siempre he creído y he defendido la idea de que México necesitaba acabar con un viejo régimen, que ya estaba agotado, pero nunca he coincidido con la idea de que acabar con el viejo régimen significa destruir todo”, declaró

Para acabar con el viejo régimen en México se requiere cambiar lo que no funciona corregir lo que está mal, agregó en la Inauguración del Encuentro por México 2022, organizado por la Coparmex.

“Imagínense, si yo hubiera llegado a Jalisco a gobernar y yo hubiera dicho todo lo que se hizo en el pasado estaba mal y debía acabar”, comentó a los empresarios jaliscienses reunidos.

“Si queremos un México seguro necesitamos que se aplique la justicia, acabe la impunidad, y si queremos un México más democrático tenemos que tener mayor participación ciudadana”, comentó José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

También si queremos un México más libre tenemos que aprender a escuchar al que piensa diferente, señaló el líder empresarial.

“Ante la polarización, que es una realidad en nuestro país, aprendimos que es solo la consecuencia y el síntoma está abajo es el odio”, concluyó el presidente de Coparmex.

