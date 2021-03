No se darán nuevas concesiones para explotación del petróleo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la política petrolera del país es de respetar los contratos otorgados por la reforma energética del sexenio anterior, pero, enfatizó, que no se darán nuevas concesiones para la explotación del petróleo.

“Seguiremos protegiendo a Pemex para mantener su participación actual en el mercado de las gasolinas, el diésel y otros derivados. Esta política energética busca producir las gasolinas que el país consume y dejar de importar combustibles del extranjero”, dijo durante su informe de los primeros 100 días del tercer año de gobierno.

En conferencia virtual desde Palacio Nacional, el mandatario mencionó que se seguirán destinando recursos para la modernización de las refinerías existentes y prevé concluir a mediados de 2022 la nueva refinería de Tabasco.

López Obrador señaló que a pesar de que se descubrieron yacimientos petroleros, la extracción se destinara a la refinería, pues mencionó que se acabará con la práctica de exportar crudo y comprar gasolinas.

“Toda la materia prima será procesada en nuestro país. Esta nueva política significa no extraer más petróleo que el indispensable para cubrir la demanda de combustibles de mercado interno. Esto significa que durante todo nuestro mandato no sacaremos del subsuelo más de 2 millones de barriles diarios, de esta forma evitaremos el uso excesivo de combustibles fósiles, seguiremos actuando de manera responsables y no se afectara la herencia de nuevas generaciones”.

El presidente añadió que con las reformas de la Ley de la Industria Eléctrica se permitirá “reparar el daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular, mientras que el mercado de esta industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares, nacionales y extranjeras, sobre todo con la entrega de subsidios, y que las plantas de las Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron completamente abandonadas.

Mencionó que por eso se fortalecerá a la CFE para “que no puede ser ninguneada como lo hicieron los gobierno neoliberales dándole trato de segunda”.

López Obrador dijo que en lo que lleva en el gobierno federal se redujo el robo de combustible en 95%; los homicidios, 1.6%; el robo de vehículos, 40%; y el secuestro, 38% y que de los delitos de alto impacto, sólo dos han aumentado durante su administración.

“De 11 delitos considerados como de mayor impacto sólo dos han crecido: 8.5% el feminicidio y que posiblemente antes no se clasificaba como ahora, y la extorsión 21%”, expresó.