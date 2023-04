No sé si cometió delitos, pero no estoy de acuerdo con la persecución a Trump: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al expresidente Donald Trump, quien es acusado por la Fiscalía de Manhattan de 34 cargos con relación al pago a la actriz porno Stormy Daniels, al afirmar que no se puede utilizar al aparato judicial con fines electorales.

“Reitero, refrendo, mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos electorales, por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump. No estoy de acuerdo.

“Es que yo ya lo padecí y, que no quieren descalificar a nadie en ninguna parte del mundo, a Castillo en el Perú, lo que me hicieron a mí aquí, que me desaforaron porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la presidencia, ese era el fondo de todo”, comentó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Trump fue acusado la semana pasada, convirtiéndose en el primer presidente, retirado o en activo, que se enfrenta a cargos penales, por un caso relacionado con un pago de dinero por silencio en 2016 a la estrella porno Stormy Daniels.

En su comparecencia ante las autoridades, Trump se declaró no culpable de los 34 cargos en relación con los pagos irregulares a la actriz porno.

“No sé si haya cometido delito, no me corresponde, me llama la atención que lo están acusando de algo que sucedió en 2000, o en 2006”, apuntó el jefe del Ejecutivo federal.

“Que sea el pueblo el que decida y no hay que tenerle miedo al pueblo y tenerle confianza, pero no impedirle a nadie que participe y pueden decir es que legalmente sí puede participar, sí, allá sí, aquí no. Allá si puede participar pero de todas maneras está expuesto a una campaña de desprestigio”, sostuvo.

