‘No somos vendepatrias’, dice familia LeBarón; pide aceptar ayuda exterior contra cárteles

Luego de que solicitaron a Estados Unidos la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo cual ya está en proceso, según dijo ayer el presidente Donald Trump, la familia LeBarón afirmó que no es “vendepatrias”, pero pidió al gobierno mexicano aceptar la ayuda internacional.

Por medio de una carta, obtenida por Aristegui Noticias, la familia que perdió nueve integrantes por ataques del crimen organizado en Sonora agradeció a Trump por ofrecer en varias ocasiones ayuda a México para combatir a los criminales.

Asimismo, consideró que el gobierno mexicano carece de los recursos para proporcionar seguridad en muchas partes del país y por ello es el momento para que los líderes de ambos países creen una alianza “audaz y poderosa”, aunque indicó que también demandan que se respete plenamente la soberanía de México.

En ese sentido, la familia de mormones apuntó que López Obrador es capaz de negociar en nombre del pueblo mexicano y tiene toda su confianza en ese aspecto.

A continuación, la carta íntegra de la familia LeBarón:

Extendemos nuestro más profundo agradecimiento al presidente Donald Trump por su apoyo, ya que reconoció la gravedad de la situación en México aun antes de asumir la precidencia (sic). El presidente Trump ofreció asistencia al ex presidente Peña Nieto para atacar a los carteles solo tres semanas después de ingresar a la Casa Blanca. El presidente Trump también ha expresado un gran respeto y admiración por el presidente López Obrador, y ha extendido varias invitaciones de asistencia para llevar a los carteles ante la justicia. Teniendo en cuenta los acontecimientos recientes, incluidas las lesiones y el asesinato de nuestros amados, es irresponsable creer que México mantiene el control de la situación.

El gobierno mexicano carece de los recursos necesarios para proporcionar el estándar más básico de seguridad en muchas partes del país. No pueden competir con los miles de millones de dólares que fluyen a las manos de los carteles cada año. Los cuales financean (sic) las imprecionantes (sic) armas y el terror que distribuyen con ellas todos los dias. La crisis de la trata de personas, el tráfico de Drogas ilegales y la violencia no se detienen en la frontera. Esta es una epidemia internacional. Compartimos un enemigo común. Ahora es el momento de colaborar para promover soluciones legítimas y avanzar con acciónes (sic) firmes y definitivas. Dentro de nuestra petición al presidente Trump, incluimos la demanda de que se respete plenamente la soberanía de México.

A lo largo de la historia, muchas grandes naciones han colaborado para encontrar un terreno común para combatir el mal. Ahora es el momento para que nuestros líderes creen una alianza audaz y poderosa. Este momento es la major (sic) oportunidad para fomentar la mayor alianza jamás establecida entre nuestros países. Al establecer primero la seguridad y proteger la libertad, podremos cocrear una asociación económica que establezca mayores oportunidades y crecimiento para todos nuestros ciudadanos. Ahora es el momento. Retomemos a México de las manos de los terroristas.

No somos “vende patrias” o traidores a nuestro país. La realidad es que la seguridad, la libertad y las oportunidades económicas del pueblo mexicano han sido secuestrados por la violencia y la brutalidad de los carteles. Si nosotros, los ciudadanos de México, no exigimos la justiciar ahora, no quedará patria para vender.

Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, es bastante capaz de negociar en nombre del pueblo mexicano. Él tiene toda nuestra confianza en ese aspecto, sin embargo, debe actuar ahora, mientras el mundo está dispuesto a ayudar a disolver esta crisis.

Todos los ciudadanos de las naciones desarrolladas del mundo comparten la responsabilidad. Debemos estar dispuestos a aceptar el apoyo internacional. Es la única oportunidad que tenemos para lograr un México seguro y próspero para nuestros hijos. Ahora dependemos de nuestros líderes para lograr un cambio histórico por el bien de nuestros pueblos.

Sinceramente, Familiares de Colonia LaMora y Colonia LeBaron