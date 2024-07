Nodal Inc: los negocios del músico de mariacheño

El amor, la música y el matrimonio unieron a Ángela Aguilar Álvarez Alcalá y Christian Jesús González Nodal, quien tiene empresas ligadas a la producción musical, al sector inmobiliario y a las salsas.

De la mano de sus padres, Christian Nodal fundó en Guadalajara las empresas Ladon Films, Producciones Ladon, Ladon Vision e Inmobiliario Ladon, según documentación en poder de Forbes México.

El cantante de mariacheño, un género musical que fusiona el mariachi y norteño, es dueño de la marca Nodal, que está ligada a servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, así como a discos acústicos, compactos y DVD.

Es también propietario de Son 5, una marca vinculada a la producción y venta de salsas picantes y taqueras. Otro sello es La Tuyia, que está ligada a servicios de entretenimiento por medio de un grupo musical y bajo el nombre de Christian Nodal ofrece actividades artísticas y presentación de espectáculos en vivo.

Christian Nodal vende prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería bajo el sello de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, un músico que falleció en un accidente automovilístico en una carretera de Sinaloa en 2023.

Christian Nodal es socio de su padre Jesús Jaime González Terraza en las empresas Ladon Films y Producciones Ladon, que ofrecen promoción, producción y organización de espectáculos musicales y conciertos, así como dirección y formación artística de músicos en México.

El músico, que vivió e hizo carrera en Guadalajara, es dueño también de la marca JC Music.

Christian fundó con su madre Silvia Cristina Nodal Jiménez la empresa Ladon Films, que se dedica a la producción, dirección, edición, postproducción, distribución, comercialización y promoción de videogramas, cortometrajes y largometrajes relacionados con la música, actuación o cualquiera de las artes.

También constituyeron Inmobiliaria Ladon, que ofrece servicios de promoción, construcción, remodelación, compra, venta alquiler y/o administración de bienes inmuebles.

El padre del músico es dueño de la compañías JJR AD Constructora, una firma creada en Caborca, Sonora, y tiene como socios a sus amigos. Los padres de Christian Nodal fundaron en Guadalajara la inmobiliaria Jesil y JG Music.

La pelea de Nodal con Universal Music

En noviembre de 2021, Christian Nodal obtuvo una suspensión definitiva para frenar un veto de Universal Music y su representante legal, Ulrich Richter Morales, para que dejara de cantarle a su público en México, Estados Unidos, Colombia, España, Sudamérica y Centroamérica.

Un juez había determinado que medios, promotoras, plataformas digitales, empresarios y artistas no podían usar o difundir la música de Cristian Nodal, ni comercializar su imagen por una supuesta obligación de exclusividad y cesión de derechos del intérprete en favor de Universal Music.

Las medidas judiciales en contra del cantante, además del veto, establecieron una multa de 8 mil 464 pesos en caso de incumplimiento y ordenaban notificar a las empresas de entretenimiento y espectáculos para que consignarán ante un juzgado “la cantidad que corresponda a Universal Music como contraprestación por cada concierto o presentación en vivo que promuevan o realicen de Christian Nodal, en los porcentajes establecidos en el contrato de exclusividad”.

También se ordenó notificar a Belinda Peregrín Schüll, su entonces pareja sentimental, “para que se abstenga de realizar, producir, explotar, promover, comercializar, difundir o grabar cualquier videoclip, videograma, fonograma, grabación sonora con la interpretación como solista y/o conjunta de Christian Nodal sin el consentimiento de Universal Music”.

“Tengo la orden de la jueza que ordena que no se haga posible todo lo que está pidiendo Universal, que es vetarme en todas partes, no tengo un contrato vigente con ellos y están haciendo todo esto a la mala y así como me lo hacen a mí, se lo quieren hacer a miles de artistas y así les ha pasado a muchos artistas más, así que quiero hacer consciencia de esto (…)”, comentó el cantante a través de su cuenta de Instagram.