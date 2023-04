Noroña celebra que no se vacunó contra Covid-19 tras fin de la pandemia declarado por EU

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este lunes una ley que da por finalizada la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19, el diputado Gerardo Fernández Noroña celebró la decisión porque ahora podrá viajar por todo el mundo sin haberse vacunado contra dicho virus.

“Resistí y gané. No me vacuné y ya puedo viajar por el mundo y sus alrededores”, escribió en sus redes sociales.

Resistí y gané. No me vacuné y ya puedo viajar por el mundo y sus alrededores. pic.twitter.com/173NghFcui — Fernández Noroña (@fernandeznorona) April 11, 2023

Desde que inició la pandemia por Covid-19, el diputado por el Partido del Trabajo se negó a usar cubrebocas, pues calificó dicha medida como absurda; también rechazó ser vacunado, lo que le generó críticas y señalamientos.

“Si no me la pongo, pues no sé que me están poniendo. No tengo por qué creerles. Además, negocio de las farmacias extranjeras (…)Es un negociazo”, dijo Noroña en una videocolumna en 2020.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Secretaría de Salud analiza declarar el fin de la emergencia sanitaria por Covid-19.

“Lo está analizando Salud, yo creo que pronto se va a dar a conocer, ya el acuerdo se está analizando y les vamos a informar”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado