Nothing, la startup británica que reta a Apple con su teléfono transparente

Cuando salió el primer smartphone de Nothing, las comparativas con el iPhone de Apple fueron una constante, sin embargo, esto no fue el único reto que tuvo que enfrentar la empresa; David Sanmartín, uno de sus cofundadores, cuenta que al nacer el proyecto en medio de una pandemia tuvieron que hacer malabares no solo crear la marca, también fabricar, conseguir financiamiento y lanzar su primer dispositivo.

Y es que el mercado de los teléfonos inteligentes en el mundo no solo es uno de los más competidos, también se ha ido consolidando en menos compañías; ya que tan solo en los últimos 6 años han desaparecido alrededor de 470 marcas, al pasar de 720 registradas en 2017 a casi 250 para este 2023, según Counterpoint.

En entrevista con Forbes México, Sanmartín dice que antes de formar la compañía, él y sus socios consideraban que en los últimos años el mercado de electrónica se había vuelto un poco aburrido y no conseguía inspirar a las nuevas generaciones como pasaba hace 10 o 15 años.

Lee: De MP3 a vender 10 de cada 100 smartphones en el mundo, así es el cerebro de Oppo

“Creo que todos somos conscientes que durante la mayor parte de los últimos 20 años el diseño de Apple ha dominado el mercado de hardware. Y hemos visto y seguimos viendo como otras marcas se esfuerzan por diseñar productos similares para ir sobre seguro, y que no se atreven a innovar en este sentido”, afirma.

David Sanmartín comenta que el nacimiento de Nothing no fue algo fácil, ya que iniciaron el proyecto en medio de una pandemia mundial e hicieron malabares no solo para crear la marca, también fabricar y lanzar su primer producto y conseguir financiación para hacer todo realidad.

Incluso, el pasado 28 de junio su cofundador Carl Pei anunció que Nothing había cerrado una ronda de financiación de 96 millones de dólares liderada por Highland Europe, donde también participaron Google Ventures, EQT de Suecia, C Ventures, logrando acumular 250 millones de dólares en financiamiento.

Sin embargo, aclara que desde el inicio de Nothing buscó trazar su propio camino, tanto en el diseño, como en la tecnología, no tener miedo a desafiar el status quo; el primer paso fueron sus audífonos Ear, los cuales lograron ser exitosos y comprobaron que había un hueco en el mercado para que surjan personas y compañías con ideas nuevas.

Por lo que decidieron ir más allá y presentar su propuesta en el mundo desafiante de mercado de smartphones, donde se han registrado las quiebras de muchas empresas que ya estaban asentadas, así como la llegada de nuevas firmas, pero que a menudo nunca llegaban a lanzar un producto de segunda generación.

Mira: iPhone 15 y Watch Series 9: precio y novedades de los nuevos productos de Apple

“Confiábamos en ser capaces de presentar algo distinto, y nos adentramos con mucho éxito en el mercado de los smartphones gracias a nuestro primer móvil… antes del lanzamiento de nuestro último smartphone (el Phone 2) anunciamos que habíamos conseguido vender más de 750,000, por poner en contexto, era aproximadamente la mitad de la cantidad de unidades vendidas con el primer iPhone (es decir, 1.5 millones de unidades), lo cual es un indicador muy prometedor”.

Uno de los éxitos de la empresa ha sido el diseño transparente de sus dispositivos, que, por ejemplo, en su teléfono permite ver ciertos componentes internos en la parte trasera, además de su interfaz Glyph con luces LED

El también responsable de Ecommerce de Nothing comenta que al ser una marca británica, desde el inicio Europa ha sido una parte fundamental del crecimiento y su misión; pero poco a poco vieron más oportunidades e invirtieron en diferentes regiones, como sería América, particularmente en países clave como México.

David Sanmartín explica que con su llegada oficial al mercado mexicano lo que buscan es aprender y ver la respuesta de los usuarios, para prepararse y empezar a extender su negocio a otros países latinoamericanos, en lo que ya ven cómo se empieza a conocer la marca y quieren probar sus dispositivos.

“México es un mercado muy consolidado en América y con una gran cantidad de oportunidades… también está evolucionando rápidamente con una proporción creciente de usuarios jóvenes conscientes de la calidad y que buscan y compran las mejores soluciones tecnológicas, pero también son seguidores de las tendencias de moda, lo que lo convierte en un mercado ideal”.

En este sentido, precisa que estar presentes en Latinoamérica es un plan muy ambicioso, sin embargo, por ahora su intención es que primero crecer en la República Mexicana en México y más adelante ir avanzando paso a paso a otros países de la región.

Te puede interesar: ¿Buscas un smartphone? Estos son los más vendidos en México

Además, el cofundador de la empresa británica aclara que en su plan de negocios contempla más dispositivos que los teléfonos inteligentes y audífonos, ya que trabajan para crear un ecosistema de productos para usuarios que buscan una nueva era de innovación.

De hecho, recientemente lanzaron la submarca CMF by Nothing, la cual será una nueva gama de dispositivos con un buen diseño, pero más accesible a un grupo más amplio de consumidores, que contempla un un smartwatch y unos auriculares que se presentarán en los próximos meses.

“Para liderar la industria y hacer realidad nuestra visión, nuestro objetivo no reside solo en los smartphones, sino en construir un ecosistema integrado de productos y servicios tecnológicos icónicos, que cuenten con un diseño sólido, que sean fáciles de usar, y que se conecten sin esfuerzo no solo entre nuestros productos, sino también con marcas de todas las industrias”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado