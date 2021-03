Aforo de 20% no es suficiente: teatros, cines y museos en CDMX

Museos y cines de la Ciudad de México abrieron nuevamente sus puertas ante la restricción gubernamental de permitir únicamente el 20% de aforo, la cual no solo los limita, sino que condena a una recuperación lenta. En tanto, este anuncio es ‘inviable’ para los teatros, los cuales decidieron no abrir.

“En realidad no hay ningún reto con el 20%, pero abrir un teatro que no sea subvencionado, es imposible; no creo que exista ningún productor de teatro o ningún teatro que no dependa de la Institución y que pueda lograrlo, es del todo inviable”, declaró Oscar Carnicero, propietario de La Teatrería, en entrevista para Forbes México.

De igual forma, señaló que la única forma de que la apertura sea sostenible económicamente es permitiendo un aforo del 30 o 40% y reiteró que lograr la recuperación total del mundo del teatro tomará varios años.

Foto: © Oswaldo Ramírez / Forbes México. 01 marzo de 2021

“Hay quienes dicen que recobrar la actividad teatral a como estaba antes de la pandemia nos va a tomar 10 años, lo cual suena bastante aterrador”, agregó.

Museos capitalinos, hacia una apertura periódica

En tanto, los 170 museos que posicionan a la Ciudad de México como la segunda capital en el mundo con más espacios culturales de este tipo, preparan una apertura periódica durante el mes de marzo.

“Ahora estamos trabajando en una reducción de nuestro propio aforo, no estamos llegando ni siquiera al 20% de lo que se tenían anteriormente, esperamos que las comunidades con responsabilidad vuelvan a ocupar el espacio público; no nada más los restaurantes o la infraestructura turística, en realidad los espacios culturales apremiamos que las audiencias regresen y las estaremos recibiendo con los brazos abiertos”, declaró Alfonso Miranda Márquez, Director del Museo Soumaya, en entrevista exclusiva para Forbes México.

De igual forma, estos espacios continúan con las medidas de higiene pertinentes para evitar los contagios por Covid-19, las cuales van desde sanitizaciones; hasta llevar un control de temperatura de los visitantes, brindarles gel antibacterial y garantizar la sana distancia.

“Desde los espacios de Fundación Carlos Slim hemos implementado protocolos muy sólidos, tenemos desinfecciones cada 72 hrs con partículas de dióxido de titanio y extractos cítricos que no dañan a quien lo está aplicando, visitantes y tampoco patrimonio al patrimonio cultural tangible”, agregó Miranda Márquez.

En tanto, los visitantes tanto nacionales como extranjeros asistieron desde las primeras horas del lunes para contemplar las más de 6,000 obras que alberga el Museo Soumaya.

“Tenemos ya un ratillo de estar acá, somos de Costa Rica y hasta hoy están abriendo la mayoría de lugares, las medidas de higiene son correctas y más que no está lleno, lo demás está cerrado solo hemos ido a los restaurantes y queremos asistir a las pirámides“, explicó Ileana García, turista costarricense.

Por otro lado, el directivo del Museo Soumaya remarcó la importancia de la apertura de los espacios culturales, en medio de una pandemia que ha traído luto mundial.

“Cuando vemos que alguien ha partido y nos conmueve, no hay nada mejor que la expresión del más hondo sentido como humanidad y el arte maneja esas emociones; no tenemos que conocer al artista, esas sensibilidades nos dan unidad y nos permite seguir conectando con las personas que ya no están, eso nos hace pensar de una forma empática para seguir edificando nuestro propio camino”, finalizó el director del Museo Soumaya.

Así fue la reapertura de los cines en CDMX:

En tanto, Cinépolis abrió sus 46 complejos en Ciudad de México y 64 más en el Estado de México manteniendo un aforo del 20% y bloqueando asientos para garantizar la sana distancia dentro de las salas.

“Me animé a venir principalmente porque ya estoy vacunado, yo soy médico y soy más objetivo respecto a la sanitización; el chiste no son espacios 100% sanitizados sino que estén controlados y seguros para todos, es mejor un lugar controlado en comparación con el Metro, donde hay control de la gente”, explicó Alejandro Pozos, asistente de Cinépolis.

Luego de más de un año de que el Covid-19 aterrizara en México, los visitantes reiteraron su interés por regresar a las salas y a otros lugares de entretenimiento, argumentando que no es la misma experiencia el sintonizar películas o contenido artístico a través de plataformas de streaming, en comparación con la pantalla grande.

“Ya tenía ganas de regresar al cine, tenía tiempo que estaba cerrado y por ende no había podido venir; quería ver una película que se estrenó apenas y no es lo mismo verla en casa que en el cine. Son muy buenas las medidas pero en la sala de cine pero no estaría de más mejorarlas”, explicó Gustavo Claudio, visitante de Cinépolis.

