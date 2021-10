AMLO no puede intervenir en concesión de Telmex: IFT

EFE.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) negó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pueda intervenir en la renovación de la concesión de Teléfonos de México (Telmex), del magnate Carlos Slim.

El organismo autónomo desmintió las declaraciones de López Obrador, quien en su conferencia matutina se mostró a favor de renovar la concesión de Telmex, pero “buscando que haya compromisos en beneficio de la población”, ya sea en tarifas o con la ampliación de la red para que “todos” tengan internet.

“En aras de abonar a la certeza jurídica en el sector de las telecomunicaciones, se hace pertinente dejar claro que lo expresado por el C. (ciudadano) Presidente no corresponde a los hechos ni al marco legal aplicable“, indicó el IFT en un comunicado.

Antes, el mandatario expresó que a su Gobierno le tocaría revisar en 2023 la concesión de Telmex, que se privatizó en 1990 bajo el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), a quien López Obrador considera parte del “periodo neoliberal”.

El actual presidente prometió hacer lo que “más le convenga a la nación” y “no caer en extremismos”, pero recordó su oposición a las privatizaciones.

“Se trata de una empresa que entregó Salinas de Gortari. Claro que yo estuve en desacuerdo, ¿por qué?, porque yo no estoy a favor de la política privatizadora, tan es así que no hemos dado concesiones, no es lo que pasó en el periodo neoliberal”, manifestó.

Pero el IFT, un organismo autónomo que nació en 2013 con la reforma de telecomunicaciones, respondió que el instituto tiene la competencia para decidir sobre las concesiones con base en la Constitución.

El regulador recordó que ya aprobó desde diciembre de 2016 la solicitud de la prórroga de concesión de Telmex, que ha de tener una nueva vigencia de 30 años contados a partir del 11 de marzo de 2026.

Pero en esa resolución de 2016, el IFT resolvió entregar el título de concesión en el primer trimestre de 2023 porque consideró que en ese momento no había “certeza de cómo evolucionarían las condiciones del mercado” y el efecto de la regulación asimétrica sobre Telmex, considerado agente preponderante en el mercado.

“La solicitud de prórroga ya fue resuelta y no hay posibilidad de negarla, por lo que lo único que está pendiente es la entrega del título de concesión, previo establecimiento de condiciones por el IFT”, aclaró.

El presidente López Obrador ha sugerido en varias ocasiones la desaparición del IFT, al considerarlo una herencia del “periodo neoliberal”.

Pero sus opositores han advertido de que el instituto es obligatorio dentro del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El IFT es un órgano técnico, con autonomía constitucional, que lo aleja de decisiones de carácter político; y actúa siempre con absoluto respeto de las facultades y el trabajo de otras autoridades”, concluyó el regulador este jueves.

