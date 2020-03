Por Rachel Sandler

Lo más importante: El vicepresidente de EU, Mike Pence, anunció que Apple donará 9 millones de máscaras protectoras N95 para combatir el coronavirus. Esto convertiría a la firma de Cupertino en una de las varias compañías tecnológicas de California que intervienen cuando los hospitales de todo el país informan sobre la escasez de equipo de protección.

El vicepresidente Mike Pence agradeció a la empresa Apple por anunciar la donación de 9 millones de mascarillas protectoras N95 a los centros de salud en todo el país, durante una conferencia de prensa el martes.

Las declaraciones de Pence se producen luego de que el CEO de Apple, Tim Cook, tuiteara durante el fin de semana que la compañía “estaba trabajando para ayudar a obtener suministros para los proveedores de atención médica que luchan contra el coronavirus”, además planteó que donará millones de máscaras para los profesionales de la salud en Estados Unidos y Europa, sin embargo, no ofreció más detalles.

Los máscaras N95 forman un sello protector alrededor de la boca del usuario, filtrando al menos el 95% de las partículas en el aire, de acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), lo que las hace necesarias para proteger a los trabajadores de la salud ante la constante exposición de los pacientes con coronavirus.

De igual forma, Facebook anunció que está donando su arsenal de 720,000 máscaras adquiridas durante los incendios forestales de California el año pasado y que degradaron la calidad del aire en el área de la Bahía de San Francisco.

Apple no respondió de inmediato a la solicitud de información de Forbes que le cuestionó si todas las máscaras protectoras donadas fueron almacenadas a causa de los incendios forestales o si la compañía las obtuvo de otro lugar.

En tanto, Teddy Schleifer, reportero de Recode, escribió que los sistemas de salud no deberían depender de la generosidad de las grandes compañías tecnológicas para compensar las fallas del gobierno federal.

“Existe el riesgo de depender de la filantropía corporativa, en lugar del gobierno, para resolver este problema. Para empezar, depende de la generosidad voluntaria de estas empresas para hacerle frente a una emergencia sin precedentes, tomemos en cuenta que es un altruismo que podría desaparecer en cualquier momento”, escribió Schleifer.

Cita trascendente: “Hoy hablé con Tim Cook de Apple y también el presidente Donald Trump estuvo en contacto con él, durante la semana pasada y en este momento. Anunciamos que Apple está donando 9 millones de máscaras N95 a centros de salud en todo el país y a la reserva nacional”, dijo Mike Pence.

Contexto: Apple es una de varias compañías tecnológicas de California que está regalando las máscaras N95. Además de Facebook, Salesforce, Tesla e IBM, compañías que también han anunciado donaciones de máscaras en el complicado contexto del coronavirus.

Lo más preocupante: Los médicos y enfermeras están haciendo sonar la alarma en todo EU por no contar con suficientes máscaras para proteger a los trabajadores de la salud. De acuerdo con los expertos en salud pública, un equipo de protección inadecuado no solo pone en un alto riesgo a los trabajadores de salud de primera línea, sino podría agotar aún más el sistema de salud de Estados Unidos. Recordemos que este sector no tiene la capacidad suficiente para manejar un aumento repentino en los casos de Covid-19.

En tanto, funcionarios estatales en Nueva York e Illinois han criticado al presidente Donald Trump por no intervenir para obligar a las empresas a fabricar más máscaras o asignar esta producción a empresas privadas para garantizar que los estados caigan en una crisis grave por la falta de suministro y equipo médico necesario.

