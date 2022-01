CDMX compite con Amazon y Microsoft: rentará su Centro de Datos a empresas

El gobierno de la Ciudad de México no solo prescindirá de los servicios de grandes nubes como las de Amazon, Microsoft o Google, sino que ahora se convertirá en un potencial competidor de ellas. Con su Centro de Datos, ubicado en la zona industrial de Vallejo, en la alcaldía Azcapotzalco, acelerará la digitalización de sus trámites y servicios, pero también ofrecerá el servicio de nube a empresas privadas y otros gobiernos estatales.

Esto último, le permitirá a la CDMX generar ingresos para el mantenimiento de su Data Center, el cual arrancará operaciones en febrero.

En entrevista con Forbes México, el director general de Operación Tecnológica de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México, Jorge Luis Pérez, adelanta que ya están en pláticas con dos empresas (una de Vallejo y otra de Baja California) y tres gobiernos estatales para rentarles los servicios del nuevo Centro de Datos.

Mediante este esquema, sumado al ahorro de prescindir de los servicios de las grandes nubes como Amazon, Microsoft o Google, el retorno de la inversión de 100 millones de pesos que se hizo en el Data Center se lograría en tres años.

Lee también:

CDMX y Concamin pactan invertir 122 mdp en centro de datos en Azcapotzalco

“Vamos a estar dando el servicio de hosteo de páginas web, procesamiento de datos y almacenamiento masivo de datos, lo que requieran en estos tres rubros lo podrán encontrar aquí (en el Centro de Datos de Vallejo)”, explica.

La tarifa se fijará dependiendo de la cantidad de memoria RAM, CPUs y almacenamiento que requieran las empresas o gobiernos estatales. “Dependiendo de estos tres indicadores se da un precio, obviamente un precio justo, que vaya acorde al mercado. Estamos 100% de que es más económico que otras nubes”.

El funcionario comenta que el objetivo de rentar el Centro de Datos a empresas privadas y otros gobiernos estatales “es generar algunos ingresos para poder hacer sustentable el Centro de Datos a largo plazo. Es muy importante darle mantenimiento, renovar el equipamiento, el equipo tecnológico como los celulares, en dos años pierden muchas virtudes por los nuevos sistemas que van surgiendo, también pasa en el Centro de Datos, es importante ir renovando toda la tecnología”.

Foto: Cortesía ADIP

¿Por qué tener un nuevo Centro de Datos?

El director de Operación Tecnológica de la ADIP se remonta a 2019, cuando en el Centro de Datos de Perisur, construido hace 20 años, se registraron “varias fallas en los servicios cuando subía la temperatura. Eso fue en mayo, cuando sube la temperatura en general en la ciudad, este Centro de Datos también se calentaba mucho y terminaban apagándose los equipos”. Se tuvieron que hacer guardias para censar la temperatura de manera manual y aplicar las acciones preventivas necesarias.

“En un par de ocasiones sí se cayeron los servicios durante una o dos horas en lo que lográbamos corregir y a partir de ahí es cuando empezamos con las guardias en las que se quedaba la gente para estar monitoreando la temperatura, cuando ya existen tecnologías para hacerlo, por eso suena ridículo. Eso ya no ha vuelto a pasar, no solo por la construcción del nuevo Data Center, sino también porque nuestro equipo se dedicó a hacerle mantenimiento al equipo, a monitorearlo bien, a darle un buen seguimiento y esto será más esporádico toda vez que ya migraremos al Centro de Datos Vallejo”, comenta.

Te recomendamos:

CDMX negocia inversión aeroespacial de 12,000 mdp para Vallejo-i

Pérez Hernández recuerda que al llegar la actual administración encontró el Centro de Datos de Perisur en muy mal estado.

“No servían los UPS, no servía bien la conexión de la planta de emergencia y no servía el aire de precisión. Nos causó muchísimos problemas (…) Por eso vimos la necesidad inminente de construir un Centro de Datos que sí cumpliera con la norma y que sí fuera sustentable a largo plazo”. Si se quería avanzar en la transición digital de la administración pública, había que construir un nuevo Centro de Datos.

“Estamos en una etapa no solo como gobierno, sino como sociedad, en la que nuestro día a día ya es a través del internet, obviamente el gobierno se tiene que adaptar a esto y por eso los gobiernos en todo el mundo están empezando a hacer sus trámites 100% digitales y la tendencia es que el contacto entre el gobierno y los ciudadanos sea a través del internet. Todos hemos oído hablar de la nube. Este Centro de Datos es la nube donde van a estar alojados todos los trámites y servicios del gobierno. Por ejemplo, la licencia digital la puedes tener en tu celular gracias a esta nube”. Jorge Luis Pérez, director de Operación Tecnológica de la ADIP.

¿Cómo se procesaban datos anteriormente?

Se rentaban nubes que ya existen como las de Amazon, Google, Microsoft o Telmex.

Las dependencias compraban servidores y los instalaban en sus oficinas, pero no se destinaba presupuesto para su mantenimiento y los equipos se descomponían.

Se usaba el Centro de Procesamiento de Datos de Perisur, sin embargo, estaba en un estado deficiente, con fallas constantes.

Foto: Cortesía ADIP

Para darle solución al problema, el gobierno de la Ciudad consiguió 100 millones de pesos de un fondo mixto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para la construcción del nuevo Centro de Datos de Vallejo-i. Sin embargo, en esta ocasión se obtuvo la certificación nivel III de ICREA (International Computer Room Experts Association, por sus siglas en inglés), una asociación internacional formada por especialistas en diferentes ramas de la computación, fundada en 1999 en la Ciudad de México y que actualmente tiene presencia en 24 países.

ICREA tiene seis niveles de certificación, siendo e I es el más básico y el VI el más avanzado. El nuevo Centro de Datos de la ciudad tiene certificación nivel III, esto quiere decir que tendrá un 99.9% de disponibilidad, lo que a su vez traduce en que por causas de fuerza mayor o alguna contingencia podrá estar fuera de servicio un máximo de ocho horas al año. Además de que cuenta con mayores medidas de seguridad lógica y física, así como mejores sistemas de enfriamiento de los servidores y plantas de emergencia para garantizar su operación durante un corte de energía eléctrica.

Niveles ICREA

NIVEL I : Sala de cómputo en ambiente Certificado. QADC (Quality Assurance Data Center). Para una disponibilidad del 95%.

: Sala de cómputo en ambiente Certificado. QADC (Quality Assurance Data Center). Para una disponibilidad del 95%. NIVEL II : Sala de cómputo en ambiente Certificado de clase mundial. WCQA (World Class Quality Assurance). Para una disponibilidad del 99%.

: Sala de cómputo en ambiente Certificado de clase mundial. WCQA (World Class Quality Assurance). Para una disponibilidad del 99%. NIVEL III : Sala de cómputo confiable con Ambiente Certificado de clase mundial. S-WCQA (Safety World Class Quality Assurance). Para una disponibilidad del 99.9%.

: Sala de cómputo confiable con Ambiente Certificado de clase mundial. S-WCQA (Safety World Class Quality Assurance). Para una disponibilidad del 99.9%. NIVEL IV : Sala de cómputo de alta seguridad con certificación. HS-WCQA (High Security World Class Quality Assurance). Para una disponibilidad del 99.99%.

: Sala de cómputo de alta seguridad con certificación. HS-WCQA (High Security World Class Quality Assurance). Para una disponibilidad del 99.99%. NIVEL V : Sala de cómputo de alta seguridad y disponibilidad con certificación de clase mundial. HSHA-WCQA (High Security High Available World Class Quality Assurance). Para una disponibilidad del 99.999%.

: Sala de cómputo de alta seguridad y disponibilidad con certificación de clase mundial. HSHA-WCQA (High Security High Available World Class Quality Assurance). Para una disponibilidad del 99.999%. NIVEL VI: Sala de cómputo de alta seguridad y disponibilidad con certificación de clase mundial. RHA-WCQA (Redundant High Available World Class Quality Assurance Data Center Net). Para una disponibilidad del 99.9999%.

Para el director de Operación Tecnológica de la ADIP lo más destacable de esta certificación es la disponibilidad. “Tener una certificación nivel tres dentro de la norma ICREA implica que al Centro de Datos lo peor que puede pasarla es una caída al año de máximo ocho horas. Ningún gobierno local en América Latina tiene un Centro de Datos certificado a este nivel. A nivel federal sí hay en Estados Unidos y en Canadá. Es difícil poder cumplir con la norma que es tener todo en N+1, es decir tener todo en alta disponibilidad para poder soportar este nivel de ICREA III”.

Otros centros de datos con certificación ICREA nivel III en México son:

Triara, de Telmex

Axtel

Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

ICA Fluor

Megacable

Auditoría Superior de la Federación

Foto: Cortesía ADIP

El Centro de Datos de Vallejo-i, que inicia operaciones en febrero, tendrá una capacidad de almacenamiento de entre 400 y 500 terabytes disponibles.

“(Almacenará) el código: cuando tu entras al portal y buscas un acta de nacimiento, pues todo eso lleva un back que es el software que va y hace la búsqueda en la base de datos, trae los datos y los transforma para que los veas tú en una pantalla. También se van a almacenar bases de datos personales y documentos digitalizados”.

El alojamiento iniciará con documentos del Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, Sistemas de Movilidad, Locatel *0311 y el programa social de Mi Beca para Empezar.

Jorge Luis Pérez precisa que se determinó la capacidad de almacenamiento del Centro de Datos “tomando como base lo que se rentaba ya en la nube y lo que teníamos hospedado en Perisur. De ahí hicimos la proyección de qué trámites y servicios vamos a estar digitalizando, de ahí se hizo este acomodo y se fue al doble para poder dar soporte a otras dependencias e iniciativa privada que quiera hospedarse. Actualmente contamos con almacenamiento 12 o 13 veces mayor a lo que existía en el 2018”.

Foto: Cortesía ADIP

Cuestionado sobre si 400 o 500 terabytes disponibles son suficientes, comentó que “de tres a cinco años podría ser suficiente, dependiendo de la demanda que tengamos en los servicios. Los Centros de Datos hay que mantenerlos actualizados, tendremos que aumentar el almacenamiento o también puede que surjan nuevas técnicas de compresión de archivos y si llega un nuevo estándar el siguiente año no se requiera aumentar el espacio sino cambiar el software que comprime los datos y ocupar menos espacio”.

Más información:

Apps, robótica, geointeligencia: esto hará el Centro de Desarrollo e Innovación de la CDMX

Si tuviera que explicar al primer ciudadano que se encuentra al salir de su oficina cuál es la importancia de tener un Centro de Datos como el de Vallejo, el director de Operación Tecnológica diría que “para ahorrar dinero, ya no hay que pagarle a alguien más; para los trámites digitales y también para los servicios que damos. A lo mejor hay personas que no hacen trámites por internet y que van a ventanilla: estas ventanillas también tienen equipos de cómputo que se conectan a las bases de datos que también se alojan en el Data Center. Cualquier servicio de la ciudad pasa por ese Centro de Datos y tener uno certificado garantiza que no se pongan pretextos como de que se cayó el sistema porque ya van a estar alojados en un Centro de Datos con un mínimo de fallas”.

Pone otro ejemplo: “todas las mañanas la Jefa de Gobierno tiene su gabinete de seguridad en donde sacan un tablero de seguridad que fue desarrollado también por la Agencia y todo esos datos se alojan y viven actualmente en el Data Center de Perisur y que poco a poco se irán migrando hacia el Data Center de Vallejo. Toda la estrategia de Covid también se lleva con los datos que ahí se alojan. Los datos de los programas sociales también ahí se alojan y para eso se utiliza el Data Center, prácticamente cualquier servicio público que estamos dando en la ciudad se alojará en el nuevo Centro de Datos de Vallejo”.

Y remata: el nuevo Centro de Datos “es la base de la pirámide de la digitalización de la Ciudad de México. Sin esta base no importa que tan buen software construyamos, nunca vamos a dar la calidad del servicio que los ciudadanos requieren. Entre mejor estén los cimientos de esta base, mejor servicio le vamos a poder dar a la ciudadanía. Es difícil a veces imaginarse la nube, es algo que nadie ve. Te conectas a internet, a Facebook, a Twitter, todo eso vive en la nube, esa nube es este Centro de Datos, es ese algo invisible de lo que todo mundo hemos oído hablar, pero que nunca hemos visto. Eso es el Centro de Datos, lo que hace que puedas ver tu licencia digital en la pantalla de tu teléfono”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado