Comienza aplicación de refuerzo de vacuna contra Covid-19 a personal médico

EFE.- El Gobierno federal inició este lunes con la aplicación de la dosis de refuerzo anticovid al personal médico tras cumplir un año de iniciar la campaña de vacunación con este grupo.

Entidades como Ciudad de México y Michoacán reportaron el inicio de la vacunación de los trabajadores de salud pública con el fármaco de AstraZeneca, aunque hace un año recibieron Pfizer.

El personal beneficiado pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Marina, el Ejército, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el sistema estatal de salud.

“Cada institución comenzará a recibir las vacunas necesarias para aplicar el refuerzo a todo el personal de salud que haya recibido su esquema completo hace más de seis meses”, indicó el Gobierno de Ciudad de México en un aviso.

El refuerzo llega mientras México acumula más de 3.9 millones de casos y casi 300,000 muertes de Covid-19, la cuarta cifra más alta del mundo, con más de 40 contagios a nivel nacional de la nueva variante ómicron.

México fue uno de los primeros países del mundo en iniciar con la vacunación anticovid, el 24 de diciembre de 2020, pero desde entonces solo 72.69 millones de personas tienen el esquema completo, cerca del 58% del total de 126 millones de habitantes.

El Gobierno mexicano se resistió varios meses a aplicar una tercera dosis de refuerzo, pero este diciembre inició a suministrarla a adultos mayores de 60 años, ahora a personal médico y próximamente a maestros.

“Cada institución será responsable de citar al personal y aplicar las vacunas dentro las unidades médicas”, indicó el Gobierno de Ciudad de México.

Pese a la aparición de la variante ómicron, México pasó unas fiestas navideñas sin restricciones.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró en su conferencia matutina de este lunes que el país “no ha tenido problemas” por la nueva variante y confió en la efectividad de las vacunas.

“No han aumentado los contagios y, lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos. Eso no quiere decir que no pueda darse una situación especial pero toco madera, hasta ahora no hemos tenido problema”, declaró.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado