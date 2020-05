Coronavirus se cura tomando té de canela, asegura diputado del PES

Carlos Navarrete Aguirre, diputado del Partido Encuentro Social (PES) pidió reanudar actividades en el Congreso del Estado ya que dijo que el coronavirus (Covid-19) no es grave y se cura tomando té de canela.

“Hay doctores honestos en redes sociales que dicen que el Covid-19 no es tan grave como lo anuncian e incluso dijeron que tomando té de canela en la mañana, al medio día y en la noche, el virus se moría en la garganta”, comentó el diputado.

Navarrete Aguirre también consideró que las medidas de resguardo y distanciamiento atentan contra los derechos fundamentales de los sonorenses.

“Cuantos días más va estar reprimida nuestra gente, vamos allá afuera compañero Filemón, lo invito a cualquier municipio para que me diga donde están los enfermos, a cualquiera lo invito, vamos a donde sea, la gente no conoce a ningún enfermo, que triste la situación que estamos viviendo”, dijo.

El legislador sen?alo? que ha visitado hospitales en el centro del pai?s que lucen vaci?os, minimizando la problema?tica que ha desatado la pandemia.

Adema?s critico? el que las industrias y empresas suspendieran actividades, al asegurar que lo que mata a la gente es el temor y no el coronavirus.

Sin embargo, a pesar de que el diputado del Partido Encuentro Social (PES), asevera que en el distrito electoral que encabeza, no hay casos de la citada enfermedad, la Secretari?a de Salud hasta el momento ha contabilizado a 21 contagios en el distrito 7 local.

“No hay enfermos en mi distrito gracias a Dios, yo siento que no hay enfermos, pero le vuelvo a repetir, la tormenta perfecta fue esa, los cambios de clima, de primavera, todo el tiempo nos hemos enfermado, nos duele la cabeza, nos da calentura, nos manda a la cama tres días, no se puede culpar a la gente de que tiene COVID-19 cuando llegan a un hospital con calentura”, dijo.

