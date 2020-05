La curva de contagios se aplanó, pero no ha terminado la pandemia: experto

Hay un aplanamiento importante en la curva de contagios de coronavirus en México debido a las medidas de restricción de movilidad, lo cual permitió que la potencia de la ola de esta enfermedad fuera cuatro veces menor, de acuerdo con cálculos científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó en la conferencia matutina del 5 de mayo sobre un aplanamiento en la curva de la transmisión del covid-19, el académico del Departamento de Salud Pública de la UNAM, Carlos Alberto Pantoja Meléndez, explicó que esto coincide con las estimaciones del modelo SIR que utiliza su área para estudiar la pandemia.

La historia de las pandemias demuestra que no es posible detenerlas, pero sí se puede mitigar, reducir o atenuar su impacto. 1/3 pic.twitter.com/7XBblKE7bT — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 6, 2020

“Las medidas que ha hecho el gobierno, desde mi punto de vista, me parecen heroicas porque no tenían elementos para trabajar. De dónde han aparecido o reconvertido hospitales, es parte del esfuerzo”, explicó el epidemiólogo en entrevista para Forbes México.

Lee también: Logramos aplanar la curva epidémica de Covid-19: López-Gatell

Sin embargo, reitero que aunque ya se aplanó la curva de contagios, esto no quiere decir que la pandemia haya acabado, si no lo que se requiere ahora es que no se saturen los servicios de atención a pacientes graves de coronavirus en los hospitales.

Subrayó que el covid-19 continúa siendo un enigma en muchos sentidos, por lo que el afirmar que ya se ha superado la pandemia sería un comentario arrogante. Además, insistió en que cada población del mundo es diferente y ha tenido resultados diversos, aun con medidas parecidas.

Apuntó que comparar a México con otros países durante esta pandemia tiene algunas dificultades, puesto que se tiene que tomar en cuenta la estructura poblacional de la nación, los padecimiento de base que tienen, como diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias, entre otros, así como la capacidad que tiene su sistema de salud para hacerle frente a la emergencia sanitaria.

Foto: Modelo SIR del departamento de Salud Pública de la UNAM

El médico ilustró con el comparativo entre este país e Italia, a partir de que cada uno registró su caso número 50 de coronavirus. A pesar de tener un punto de partida similar, los gobiernos de cada nación tomó medidas sanitarias en diferente en el periodo de tiempo, por lo tanto no son comparables desde esa perspectiva.

Te puede interesar: Científicos pronostican aplanamiento de curva de contagio en México

Otro indicador a tomar en cuenta es total de la población de cada país, de acuerdo con el investigador de la máxima casa de estudios, ya que mientras Italia ronda entre los 60 millones de habitantes, México cuenta con más de 126 millones de personas.

La estructura demográfica es otro aspecto, abundó, puesto que los mexicanos son relativamente más jóvenes que los europeos y estadounidenses; sin embargo también se tiene que tomar en cuenta el indicador del riesgo al que está expuesto la población.

Estamos aplanando la curva, lo que significa que si no hubiéramos hecho las intervenciones masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos en una forma muy precipitada. Hemos reducido entre el 60 y 75% los contagios. 2/2 pic.twitter.com/vmLssLx3wE — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 5, 2020

“Sí se puede comparar (a México) con otros países sabiendo cómo compararlos, hay indicadores generales nacionales, hay grupos de riesgo a nivel internacional, estos valores se conocen, el problema es que con países como Italia, España, Alemania, Francia que tienen estos valores de grupos de riesgo muy similares, pero la letalidad que tienen Alemania no se compara en nada con la otros países”, afirmó.

La tasa de letalidad global del covid-19 ronda el 7%, refirió Pantoja Meléndez, mientras en el caso mexicano es del 9%, sin embargo hay grupos vulnerables en Europa que tienen una índice de esta clase más alto que la cifra nacional.

“La tendencia natural es pensar que méxico está arriba del promedio, es un error de apreciación. El promedio está hecho con los valores más bajos y los más altos, cada país tienen su propia letalidad. El número de obesos e hipertensos de Italia y Francia es menor que México, pero su letalidad es mayor”.

Nadie estaba preparado

En los primeros años del siglo XXI, a nivel internacional se preparó una forma de evaluar qué tan preparados estaban los países para enfrentar una epidemia, por ello se realizó un parámetro que homogeneizó criterios para hacer comparables a todos los países, así surgió índice de seguridad sanitaria global.

Lee también: Por delante de la curva: Corea del Sur recurre a la tecnología para evitar un segundo brote

De acuerdo con el reporte de 2019, donde su nivel máximo son 100 puntos, uno de los territorios mejor calificados fueron Estados Unidos con 83.5 puntos e Inglaterra con 77.9 de puntaje; mientras México alcanzó un 57.6 puntos, aunque el promedio mundial es de 40.2 puntos.

Foto: Índice de seguridad sanitaria global de México

A pesar de ello, refirió que tanto EU como Inglaterra son los países donde más se ha complicado la propagación del virus, lo cual contrapone a las estimaciones de este indicador. A diferencia de China, quien pudo controlar la epidemia en su territorio.

“China sí pudo controlar en su momento su epidemia, ellos son el único verdadero caso de éxito, es complicado decir porque podría estar mal el índice”.

Aseguró que cada vez es más general la idea entre los expertos que la variable en todo esto es el nuevo virus al que se enfrenta la humanidad, puesto que aun los países más preparados para una situación como esta no soportaron los cambios: no fue algo que se esperara.