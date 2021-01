Iztapalapa estrenará museo infantil para abril de este año

El gobierno de la Ciudad de México prevé que para abril de este año se concluya la obra del Museo Infantil y Juvenil “Yancuic”, el cual estará ubicado en la alcaldía de Iztapalapa.

La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, explicó que en la administración pasada se tenía contemplado la privatización de este sitio, el cual estaría vinculado con el Museo del Papalote; sin embargo dijo que decidió cancelar la concesión para que fuera un espacio público.

Añadió que en dicho terreno se tenía previsto la construcción de un centro comercial, pero se edificó la preparatoria José María Pérez Gay, la cual ya está operando y tiene capacidad para recibir a más de 500 alumnos de manera presencial.

“Todavía no había un contrato, solo estaba apalabrado que iba a ser un museo relacionado con el Museo del Papalote, que gobierno no estaba interesado porque iba a costar 250 pesos la entrada y algo que no podría pagar mucha gente”, agregó.

Construcción del Museo Infantil y Juvenil “Yancuic” en Iztapalapa. Foto: Gobierno de la CDMX.

En conferencia de prensa apuntó que los ejes temáticos de este centro serán la ciencia, la tecnología, el arte y la historia; además que se vinculará con otros programas como los Pilares y Faros de la ciudad.

“Se puede buscar relación con la iniciativa privada siempre y cuando el museo sea público y de acceso universal”, acotó.

En tanto, el secretario de Obras y Servicios de la capital, Jesús Esteva Medina, adelantó que la construcción tiene un avance del 85%, por lo que esperan que esta de concluya para abril de 2021.

Informó que este proyecto tuvo una inversión total de 529 millones de pesos, puesto que la construcción abarca 19,699 metros cuadrados.

Refirió que el museo está conectado con la preparatoria y está ubicado de diversas estaciones del transporte público, tanto del Trolebús elevado, el Cablebús y el Metro Constitución de 1917.

Aseguró que este espacio puede albergar a 5,000 visitantes diarios, además que creará 500 empleos directos y 750 indirectos.

Construcción del Museo Infantil y Juvenil “Yancuic” en Iztapalapa. Foto: Gobierno de la CDMX.

