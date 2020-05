Alertan sobre lo peor de la pandemia de coronavirus: los rebrotes

Aunque autoridades sanitarias a nivel federal y modelos científicos universitarios apuntan que la curva de contagios de coronavirus en México se ha aplanado, todavía no se ha librado la pandemia y no se ha visto lo peor de ella: los posibles rebrotes de la enfermedad, afirmó Carlos Alberto Pantoja Meléndez, experto en epidemiología.

“No hemos visto en qué va acabar esto, pero aparentemente no va acabar bien. No hemos visto lo peor de la pandemia. Si en septiembre la controlan, las medidas que hicieron en México fueron muy exitosas, pero las segundas oleadas tienen un efecto horrible”, aseguró el académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con el médico, los estudios más optimistas indican que para febrero de 2021 podría haber una vacuna y que para después de septiembre de este año se tendría un medicamento para atender a los enfermos graves de coronavirus; sin embargo inmunizar de la población será difícil.

En entrevista para Forbes México, Pantoja Meléndez relató que el gremio científico tenía la esperanza de que los niveles de contagio de covid-19 disminuyeran con un ambiente caluroso, pero cuando llegó esta enfermedad a Ecuador se dieron cuenta que la temperatura influye muy poco en evitar propagación.

Por lo tanto, detalló que las conclusiones médicas refieren que los contagios de este padecimiento dependen sumamente de las dinámicas sociales, es decir, de la transmisión activa: cuando se habla con otro ser humano, el contacto físico o la transmisión de fluidos de orales.

En ese sentido, señaló que la cancelación de estaciones en servicios de transporte que realizó el gobierno capitalino el 21 de abril, tras el inicio de la fase tres de la pandemia, fue un desincentivamiento estructural, lo cual propició que la gente saliera menos a la calle y se redujeran los tiempos de traslado.

“Lo que se disminuye en la desmovilización social es qu se hacen menos eficiente los contactos”.

¿Rebrotes? ¿qué sigue?

El médico de la máxima casa de estudios comentó que una vez que termine la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, la recomendación es que se mantengan las medidas de higiene, pero el distanciamiento social dependerá de las medidas que tome el gobierno federal y los locales.

Abundó que lo más recomendable es hacer un regreso a la vida cotidiana de manera escalonada, dependiendo las condiciones de cada región, puesto que será complicado volver a encerrar a la gente para evitar un rebrote de la enfermedad una vez que comiencen a disminuir los contagios.

Recordó que cuando ocurrió la pandemia de la influenza AH1N1 en 2009, los rebrotes que hubo a final de dicho año fueron más graves que el periodo cuando se mantuvo la emergencia sanitaria, sin embargo no se le tomó mucha atención.

Luego de la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de junio de 2009 al virus AH1N1 como una pandemia, el 5 de octubre de ese mismo año se administró la a primera dosis de la vacuna monovalente.

Sin embargo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles) informó que en Estados Unidos se experimentó una segunda ola de gripe H1N1 2009 en el otoño, con un pico de actividad durante la segunda semana de octubre.

“Después de eso, la actividad disminuyó rápidamente por debajo de los niveles de referencia en enero, pero persistió durante varios meses más en los niveles más bajos”, señaló el reporte de la entidad médica.

En el caso de México, autoridades sanitarias federales indicaron a inicios de marzo del 2016 sobre una mayor presencia del virus AH1N1 durante la temporada de frío. Aunque durante el periodo de 2014 y 2015 registraron 4 contagios y 0 defunciones, el 26 de febrero de hace 4 años informaron sobre 945 casos de influenza y 68 defunciones.

Aunado al peligro latente que existe sobre nuevos brotes de coronavirus a finales de este año, el epidemiólogo de la UNAM añadió que la situación económica en México y de muchos países no resistirán un aumento de tiempo en el aislamiento social, lo cual ha generado protestas en diversas partes del mundo.